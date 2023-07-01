Неизвестный избил девушку в подъезде ее дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Примерно в 1.20 ночи тагильчанка подходила к своему дому на улице Пихтовой, когда заметила мужчину, стоявшего возле подъезда. После того как девушка зашла в него, неизвестный накинулся сзади.
Начал душить меня, наносить удары по лицу. Потом ногами в живот. Я кричала и вырывалась, — рассказала пострадавшая TagilCity.ru.
Избивал он ее несколько минут, а затем просто ушел. При этом, по словам девушки, нападавший не пытался ее ограбить или изнасиловать. Поднявшись домой, она позвонила маме, а после в 112. Оператор передала информацию в скорую и полицию.
Скорая приехала достаточно быстро. Увезли меня на «горку» (ГБ №1 — прим. редакции). Там посмотрели и сказали, что в целом серьезных травм нет: сотрясения нет, а перелом носа без смещения. Очень переживала за заплывший глаз. Думала, что его там просто нет. Госпитализировать не стали, отпустили домой. Я позвонила маме, она меня забрала, — поделилась тагильчанка.
Полиция, со слов, девушки, ночью так и не приехала:
Позвонили только утром. Спросили по телефону, что случилось. Я им все рассказала. Они спросили про камеры в доме. У нас их нет. В итоге мне сказали, что на неделе со мной свяжется участковый и примет заявление.
Получить оперативный комментарий по этому поводу от пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» на момент публикации не удалось.
Сама девушка считает, что незнакомец поджидал ее специально, но с чем или с кем это связано, она не знает. По ее словам, мужчина был невысокого роста, крепкого телосложения. На голове была надета кепка, а сверху капюшон. Сейчас тагильчанка боится выходить из дома и опасается за жизнь и здоровье.