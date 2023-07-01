Неизвестный избил девушку в подъезде ее дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сама девушка считает, что незнакомец поджидал ее специально, но с чем или с кем это связано, она не знает. По ее словам, мужчина был невысокого роста, крепкого телосложения. На голове была надета кепка, а сверху капюшон. Сейчас тагильчанка боится выходить из дома и опасается за жизнь и здоровье.