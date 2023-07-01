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Published Сегодня, 06:32

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Подробности о состоянии пострадавших в ДТП детей под Екатеринбургом сообщили в ГИБДД

1 июля 2023, 06:32
Фото: ГИБДД по Свердловской области
О состоянии пятерых детей, пострадавших в аварии под Екатеринбургом, рассказали в ГИБДД. Самая маленькая пятимесячная девочка находится на ИВЛ в тяжелом состоянии.

Дорожная авария произошла веером 30 июня. Водитель Chevrolet выехал на встречку и столкнулся с Honda. Обе иномарки съехали с дороги. В результате были травмированы восемь человек, их которых пятеро — это дети.

В Chevrolet на заднем сидении были трое детей. Пятимесячная девочка была пристегнута в автокресле. Она госпитализирована в Белоярскую ЦРБ. Сейчас она находится на ИВЛ в тяжелом состоянии. Двух других девочек, которые не были пристегнуты, доставили в ДГКБ № 9, у них повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, пострадали и две женщины-пассажирки Chevrolet. Одной из них проводят операцию в Богдановиче, вторая находится в больнице Асбеста с черепно-мозговой травмой.

В Honda ехала семья — отец, мать и две дочери. Одна девочка попала в реанимацию, второй скоро проведут операцию, у женщины — компрессионный перелом позвоночника.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что оба водителя были трезвыми. По факту ДТП проводится проверка.

Пятеро детей пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Больница#ИВЛ#Травмы#ДТП
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