Подробности о состоянии пострадавших в ДТП детей под Екатеринбургом сообщили в ГИБДД

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Дорожная авария произошла веером 30 июня. Водитель Chevrolet выехал на встречку и столкнулся с Honda. Обе иномарки съехали с дороги. В результате были травмированы восемь человек, их которых пятеро — это дети.
В Chevrolet на заднем сидении были трое детей. Пятимесячная девочка была пристегнута в автокресле. Она госпитализирована в Белоярскую ЦРБ. Сейчас она находится на ИВЛ в тяжелом состоянии. Двух других девочек, которые не были пристегнуты, доставили в ДГКБ № 9, у них повреждения различной степени тяжести.
Кроме того, пострадали и две женщины-пассажирки Chevrolet. Одной из них проводят операцию в Богдановиче, вторая находится в больнице Асбеста с черепно-мозговой травмой.
В Honda ехала семья — отец, мать и две дочери. Одна девочка попала в реанимацию, второй скоро проведут операцию, у женщины — компрессионный перелом позвоночника.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что оба водителя были трезвыми. По факту ДТП проводится проверка.