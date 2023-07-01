Подробности о состоянии пострадавших в ДТП детей под Екатеринбургом сообщили в ГИБДД

В Chevrolet на заднем сидении были трое детей. Пятимесячная девочка была пристегнута в автокресле. Она госпитализирована в Белоярскую ЦРБ. Сейчас она находится на ИВЛ в тяжелом состоянии. Двух других девочек, которые не были пристегнуты, доставили в ДГКБ № 9, у них повреждения различной степени тяжести.