Разлагающиеся туши гусей найдены в садах под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
По словам очевидицы, она ходила в лес за грибами, а по пути домой увидела выкинутых мертвых неощипанных птиц. По ее словам, туши уже разлагаются, а это может нанести вред окружающей среде.
Очень жаль, что люди губят лес таким образом, совершенно не задумываясь о последствиях для людей и окружающей среды, — пишет подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».
В комментариях некоторые тагильчане предположили, что птиц могли придушить на огороде собаки и утащить подальше от участка.