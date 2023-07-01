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Published Сегодня, 06:20

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Разлагающиеся туши гусей найдены в садах под Нижним Тагилом

1 июля 2023, 06:20
Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте
Несколько туш мертвых гусей обнаружили жители коллективного сада «Солодов лог» в лесу по Нижним Тагилом.

По словам очевидицы, она ходила в лес за грибами, а по пути домой увидела выкинутых мертвых неощипанных птиц. По ее словам, туши уже разлагаются, а это может нанести вред окружающей среде.

Очень жаль, что люди губят лес таким образом, совершенно не задумываясь о последствиях для людей и окружающей среды, — пишет подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».

В комментариях некоторые тагильчане предположили, что птиц могли придушить на огороде собаки и утащить подальше от участка.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Животные#Труп#Лес#Коллективный сад#Происшествия
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