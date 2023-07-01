Рыбную ферму построят в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
На участке для разведения ценных пород рыб расположится здание площадью 160 квадратных метров. Ориентировочно, панируется выпустить пять тысяч мальков. Пока их вид неизвестен.
Ферма разместится за ЕКАД, рядом с садовым товариществом «Медная горка». Проект выставлен на общественные обсуждения, сообщается на официальном сайте администрации Екатеринбурга.
Напомним, в конце мая в Нижнем Тагиле в пруд было выпущено более тысячи особей толстолобика, чтобы рыбы числи дно водоема от ила и водорослей.