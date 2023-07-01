tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Изображение материала

Рыбную ферму построят в Екатеринбурге

1 июля 2023, 07:04
Фото: 1MI
Рыбную ферму площадью 42 тысячи квадратных метров планируют построить в Екатеринбурге.

На участке для разведения ценных пород рыб расположится здание площадью 160 квадратных метров. Ориентировочно, панируется выпустить пять тысяч мальков. Пока их вид неизвестен.

Ферма разместится за ЕКАД, рядом с садовым товариществом «Медная горка». Проект выставлен на общественные обсуждения, сообщается на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

Напомним, в конце мая в Нижнем Тагиле в пруд было выпущено более тысячи особей толстолобика, чтобы рыбы числи дно водоема от ила и водорослей.

Более тысячи особей белого толстолобика выпустили в Тагильский пруд
Узнать подробнее
Читайте также:
В пруд Нижнего Тагила выпустили 4,1 тысячи особей белого амураНа берегу Верхнемакаровского водохранилища найдена мертвая рыба в зеленой пене
#Евгения Сафина#Екатеринбург#Рыба#Ферма#Строительство#Общество
Подпишитесь
Депутаты выбрали вице-президента ЕВРАЗ Новоженова почетным гражданином Нижнего Тагила
29 июня 06:21
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
28 июня 05:31
Движение трамваев по путепроводу на Циолковского в Нижнем Тагиле запустят в июле
29 июня 06:10
14,4 млн выделено в Нижнем Тагиле на обслуживание 12,5 тысячи уличных фонарей
29 июня 12:30
Прокуратура не смогла доказать причастность УХП к мусору в карьере под Нижним Тагилом
29 июня 03:17
Участок по доставке пенсий переехал в новое место в Нижнем Тагиле
28 июня 10:50