tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля, 10:16

Published 1 июля, 10:16

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

РЖД совместно с инновационным кластером будут развивать квантовые технологии

РЖД совместно с инновационным кластером будут развивать квантовые технологии

1 июля 2023, 10:16
Фото: 1MI
ОАО «РЖД» и Московский инновационный кластер начнут совместную работу, направленную на развитие квантовых коммуникаций и изучение нейрофизиологии человека на базе кластера «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».

В рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году заместитель генерального директора — главный инженер «Российских железных дорог» Анатолий Храмцов и глава фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабучев заключили договор о сотрудничестве.

Квантовые коммуникации представляют собой уникальный метод для передачи сообщений и информации на большие расстояния в безопасном режиме. В рамках договора участники планируют создать оборудование для квантовой связи, а также работать над подготовкой специалистов в отрасли квантовых коммуникаций и разработать инфраструктуру — полигон, на котором будут тестироваться данные технологии.

Также стороны планируют провести совместные исследования когнитивных и физиологических особенностей человека в процессе осуществления трудовой деятельности.

Компания «Российские железные дороги» организует на базе кластера «Ломоносов» работу Центра технологий квантовых коммуникаций и лаборатории исследования затрат труда с учетом нейрофизиологических возможностей человека. Ее задачей станет создание уникальной модели нормирования трудовых процессов сотрудников, чтобы определить оптимальное количество сотрудников с учетом продолжительности, интенсивности работы и других факторов.

Подпишитесь
Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:01
Боль. Женщина едва не погибла из-за отсутствия врачей в больнице Верхней Салды
Сегодня, 03:34
Переломы, травма головы и реанимация: ребенок младше двух лет выпал из окна в Тагиле
Вчера, 16:35
И хвалили, и материли: косплей-прогулка прошла у школьницы из Нижнего Тагила
Вчера, 08:04
485 раз за полгода в Тагиле выявлено превышение загрязняющих веществ с ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 09:48
Общественники создали петицию против сброса навоза агрокомплексом «Горноуральский»
Сегодня, 10:34