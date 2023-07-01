Штормовое преупреждение объявлено в Свердловской области из-за града и сильного ветра

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В связи с погодными условиями, обусловленными прохождением атмосферных фронтов, МЧС рекомендует соблюдать свердловчанам необходимые меры безопасности. Возможны паводки и затопление территорий, повал деревьев и линий электропередач, затруднения в работе транспорта, повреждение сельскохозяственных культур.
Муниципалитетам необходимо провести превентивные мероприятия. В частности, обеспечить бесперебойную работу аварийно-диспетчерских служб, предусмотреть переход источников на резервное питание, укрепить несущие конструкции и кровли с высокой степенью износа и другие.