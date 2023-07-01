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Штормовое преупреждение объявлено в Свердловской области из-за града и сильного ветра

1 июля 2023, 11:57
Фото: Midjourney
2 июля в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. На территории региона ожидаются град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

В связи с погодными условиями, обусловленными прохождением атмосферных фронтов, МЧС рекомендует соблюдать свердловчанам необходимые меры безопасности. Возможны паводки и затопление территорий, повал деревьев и линий электропередач, затруднения в работе транспорта, повреждение сельскохозяственных культур.

Муниципалитетам необходимо провести превентивные мероприятия. В частности, обеспечить бесперебойную работу аварийно-диспетчерских служб, предусмотреть переход источников на резервное питание, укрепить несущие конструкции и кровли с высокой степенью износа и другие.

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#Евгения Сафина
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