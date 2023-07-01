СК начал проверку после травмирования пятерых детей в ДТП под Екатеринбургом

Posted 1 июля 2023, 09:40
Published 1 июля 2023, 09:40
Modified 1 июля 2023, 09:42
Updated 1 июля 2023, 09:42
Первоначальные проверочные мероприятия были проведены сотрудниками ГИБДД. Однако с учетом значительного числа пострадавших, среди которых оказались и дети, было принято решение изъять материал. Дальнейшая проверка будет проводиться в Следственном комитете Заречного. В настоящее время выясняются все обстоятельства, имеющие значение для следствия.
Напомним, после произошедшей аварии пятимесячная девочка находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Также травмы получили еще четыре ребенка и трое взрослых.