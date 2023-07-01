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Posted 1 июля 2023, 09:40

Published 1 июля 2023, 09:40

Modified 1 июля 2023, 09:42

Updated 1 июля 2023, 09:42

СК начал проверку после травмирования пятерых детей в ДТП под Екатеринбургом

1 июля 2023, 09:40
Сотрудники Следственного комитета начали собственную проверку после аварии, которая произошла 30 июня под Екатеринбургом. В результате ДТП травмы получили восемь человек, пятеро из которых дети.

Первоначальные проверочные мероприятия были проведены сотрудниками ГИБДД. Однако с учетом значительного числа пострадавших, среди которых оказались и дети, было принято решение изъять материал. Дальнейшая проверка будет проводиться в Следственном комитете Заречного. В настоящее время выясняются все обстоятельства, имеющие значение для следствия.

Напомним, после произошедшей аварии пятимесячная девочка находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Также травмы получили еще четыре ребенка и трое взрослых.

Подробности о состоянии пострадавших в ДТП детей под Екатеринбургом сообщили в ГИБДД
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#Евгения Сафина#Следственный комитет#Проверка#Дети#ДТП#Свердловская область#Пострадавшие#Екатеринбург
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