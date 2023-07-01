СК начал проверку после травмирования пятерых детей в ДТП под Екатеринбургом

Первоначальные проверочные мероприятия были проведены сотрудниками ГИБДД. Однако с учетом значительного числа пострадавших, среди которых оказались и дети, было принято решение изъять материал. Дальнейшая проверка будет проводиться в Следственном комитете Заречного. В настоящее время выясняются все обстоятельства, имеющие значение для следствия.