Стала известна точная дата смерти 6-летнего Далера из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
После убийства Далера опекун отправляла играть в гараж своих детей и их друзей, в то время когда там уже лежало тело мальчика в сумке, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Напомним, трое суток после заявления о пропаже полиция и волонтеры искали ребенка. Сейчас Вероника Наумова находится в СИЗО. Там она пробудет до 26 августа. Ей предъявлены обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса РФ. Сама женщина свою вину в убийстве отрицает. Она утверждает, что Далер случайно утонул, когда его купала старшая сестра.