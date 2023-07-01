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Стала известна точная дата смерти 6-летнего Далера из Екатеринбурга

1 июля 2023, 11:43
Фото: 1MI
Шестилетний Далер из Екатеринбурга, в убийстве которого обвиняется его опекун Вероника Наумова, умер 3 декабря 2022 года. Однако о пропаже ребенка женщина сообщила лишь 26 июня 2023 года.

После убийства Далера опекун отправляла играть в гараж своих детей и их друзей, в то время когда там уже лежало тело мальчика в сумке, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, трое суток после заявления о пропаже полиция и волонтеры искали ребенка. Сейчас Вероника Наумова находится в СИЗО. Там она пробудет до 26 августа. Ей предъявлены обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса РФ. Сама женщина свою вину в убийстве отрицает. Она утверждает, что Далер случайно утонул, когда его купала старшая сестра.

Опекуну 6-летнего Далера предъявлено обвинение по трем статьям
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