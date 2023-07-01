Стала известна точная дата смерти 6-летнего Далера из Екатеринбурга

Напомним, трое суток после заявления о пропаже полиция и волонтеры искали ребенка. Сейчас Вероника Наумова находится в СИЗО. Там она пробудет до 26 августа. Ей предъявлены обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса РФ. Сама женщина свою вину в убийстве отрицает. Она утверждает, что Далер случайно утонул, когда его купала старшая сестра.