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В Екатеринбурге пролетевший на красный Mercedes врезался в иномарку и снес ограждение

1 июля 2023, 09:40
Фото: 1MI
1 июля в Екатеринбурге на улице Авиационной Mercedes врезался в Nissan. Обоих водителей и пассажирку госпитализировали в больницу.

По словам очевидцев, мужчина за рулем Mercedes нарушил правила дорожного движения и пролетел перекресток на красный сигнал светофора. После того, как автомобиль врезался в бок Nissan, он снес дорожное ограждение.

Обе иномарки получили сильные механические повреждения, на дороге, где произошла авария, валяются запчасти и разбитые стекла. В результате водителя Nissan увезли на машине реанимации, остальных пострадавших — на каретах скорой помощи, пишет Е1.

Подробности о состоянии пострадавших в ДТП детей под Екатеринбургом сообщили в ГИБДД
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Авария#Иномарка#Забор#Светофор#Пострадавшие#ДТП
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