В Екатеринбурге пролетевший на красный Mercedes врезался в иномарку и снес ограждение

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
По словам очевидцев, мужчина за рулем Mercedes нарушил правила дорожного движения и пролетел перекресток на красный сигнал светофора. После того, как автомобиль врезался в бок Nissan, он снес дорожное ограждение.
Обе иномарки получили сильные механические повреждения, на дороге, где произошла авария, валяются запчасти и разбитые стекла. В результате водителя Nissan увезли на машине реанимации, остальных пострадавших — на каретах скорой помощи, пишет Е1.