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Встреча выпускников КВН снова состоялась в Екатеринбурге

1 июля 2023, 08:30
Фото: Телеграм-канал "Свердловский пул"
В Екатеринбурге в четвертый раз состоялась «Встреча выпускников КВН». На игре присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Запись игры для Первого канала состоялась 30 июня. Зал в МТС Live Hall был полный.

За кубок сражались вице-чемпионы Высшей лиги «Станция Спортивная» из Москвы, обладатели большого КиВиНа в золотом, летнего кубка и победители Встречи выпускников 2018 года «Сок» из Самары, а также сборная команда Дагестана, которая является финалистом Высшей лиги КВН и обладателем кубка мэра Москвы 2015 года, сообщает департамент информационной политики региона.

Фото: Телеграм-канал "Свердловский пул"
Тагильские подносы подарил выпускникам КВН Евгений Куйвашев
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#КВН#Игра#Передача#Запись#Выпускники#Свободное время
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