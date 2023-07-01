Встреча выпускников КВН снова состоялась в Екатеринбурге

За кубок сражались вице-чемпионы Высшей лиги «Станция Спортивная» из Москвы, обладатели большого КиВиНа в золотом, летнего кубка и победители Встречи выпускников 2018 года «Сок» из Самары, а также сборная команда Дагестана, которая является финалистом Высшей лиги КВН и обладателем кубка мэра Москвы 2015 года, сообщает департамент информационной политики региона.