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5-месячная девочка скончалась после ДТП на трассе под Екатеринбургом

2 июля 2023, 05:34
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Пятимесячная девочка скончалась в больнице после ДТП на трассе под Екатеринбургом.

Девочку пытались спасти врачи, но в итоге пострадавшая умерла, рассказал помощник главы СК Александр Шульга.

В Следкоме возбуждено уголовное дело в отношении виновника аварии. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства случившегося, которые имеют значение для следствия.

Напомним, дорожное происшествие случилось вечером 30 июня 2023 года на трассе Екатеринбург — Тюмень. 19-летний водитель, управлявший автомобилем Chevrolet, желая совершить обгон, выехал на встречку и влетел в иномарку Honda.

В аварии получили различные повреждения 8 человек, пятеро из которых были детьми.

Пятеро детей пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Уголовное дело#Дети#Ребенок#Смерть#18+#Авария#Больница#СК#Происшествия
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