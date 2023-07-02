tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Изображение материала

Артист из Нижнего Тагила стал призером международного театрального фестиваля

2 июля 2023, 08:12
Фото: Нижнетагильский драматический театр
Артист Нижнетагильского драматического театра Юрий Сысоев получил приз за лучшую мужскую роль на мужденародном фестивале «Коляда-Plays». Он сыграл Спирьку в спектакле «Озорник».

Спектакль «Озорник» был поставлен в 2022 году. Инсценировкой занималась драматург Ирина Васьковская. В тот год писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку, который написал рассказ, исполнилось 170 лет.

В результате работа получила премию главы города, а затем стала лучшим спектаклем на областном фестивале «Браво!».

За лучшую работу режиссера был отмечен Серовский драмтеатр. Александр Сысоев поставил спектакль «9Б». Остальные лауреаты находятся в других регионах и странах.

Гран-при «Коляда-Plays» получил спектакль «Тихий свет». Он поставлен по пьесе Романа Козырчикова в камерном драмтеатре «Доминанта» Губаха. Насира Маметова из бишкекского ТЮЗа отмечена за лучшую женскую роль.

Кемеровский театр для детей получил приз за постановку «Горка» по пьесе Алексея Житковского.

Театр из Тагила получил награды российского фестиваля
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильчане устроили танцы на площади перед Драматическим театромНижнетагильские театры победили в нескольких номинациях в конкурсе «Браво!»
#Ирина Кирилова#Театр#Культура#Драматический театр#Общество#Нижний Тагил
Подпишитесь
Неизвестный избил девушку в подъезде ее дома на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:45
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня 12:11
Каким одномандатникам от ЕР в Екатеринбурге стоит уже начать работать на победу?
30 июня 12:28
Ремонт улицы Октябрьской революции продолжается в Нижнем Тагиле
29 июня 14:34
Гадюки ползают в Нижнем Тагиле у лыжной базы на Вагонке
Вчера, 12:59
30-градусная жара установилась на неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:33