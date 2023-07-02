Артист из Нижнего Тагила стал призером международного театрального фестиваля

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Спектакль «Озорник» был поставлен в 2022 году. Инсценировкой занималась драматург Ирина Васьковская. В тот год писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку, который написал рассказ, исполнилось 170 лет.
В результате работа получила премию главы города, а затем стала лучшим спектаклем на областном фестивале «Браво!».
За лучшую работу режиссера был отмечен Серовский драмтеатр. Александр Сысоев поставил спектакль «9Б». Остальные лауреаты находятся в других регионах и странах.
Гран-при «Коляда-Plays» получил спектакль «Тихий свет». Он поставлен по пьесе Романа Козырчикова в камерном драмтеатре «Доминанта» Губаха. Насира Маметова из бишкекского ТЮЗа отмечена за лучшую женскую роль.
Кемеровский театр для детей получил приз за постановку «Горка» по пьесе Алексея Житковского.