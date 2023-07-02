Чемпион по карате вступился за девушку в Екатеринбурге и пострадал от удара ножом

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Молодой человек увидел, как четверо парней куда-то тащили девушку, и решил помочь ей избавиться от них. Во время потасовки один из хулиганов взялся за нож и напал на спортсмена. Однако тот сумел отбиться, пишет Е1.
Растерявшаяся компания сбежала с места происшествия. У екатеринбуржца в результаты стычки оказались разбито лицо и порезана одежда. По словам юноши, девушка сразу убежала. А парень в тот же день обратился в полицию с заявлением о произошедшем.
Напомним, в Талице местный житель, решив заступиться за свою подругу, стал избивать ее обидчика, а потом взял нож и убил им человека, который вступился за избитого. Пострадавший в результате побоев получил серьезные травмы. Нападавшего приговорили к 12 годам тюрьмы.