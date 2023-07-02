tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Изображение материала

Чемпион по карате вступился за девушку в Екатеринбурге и пострадал от удара ножом

2 июля 2023, 11:17
Фото: 1MI
21-летний житель Екатеринбурга, являющийся чемпионом по карате, пострадал от удара ножом из-за того, что вступился за девушку. Инцидент произошел ночью 30 июня 2023 года.

Молодой человек увидел, как четверо парней куда-то тащили девушку, и решил помочь ей избавиться от них. Во время потасовки один из хулиганов взялся за нож и напал на спортсмена. Однако тот сумел отбиться, пишет Е1.

Растерявшаяся компания сбежала с места происшествия. У екатеринбуржца в результаты стычки оказались разбито лицо и порезана одежда. По словам юноши, девушка сразу убежала. А парень в тот же день обратился в полицию с заявлением о произошедшем.

Напомним, в Талице местный житель, решив заступиться за свою подругу, стал избивать ее обидчика, а потом взял нож и убил им человека, который вступился за избитого. Пострадавший в результате побоев получил серьезные травмы. Нападавшего приговорили к 12 годам тюрьмы.

Житель Талицы ударил ножом в спину обидчика подруги
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина избил маленького ребенка в коляске на улице в Екатеринбурге«Они сами начали!» — новые детали в истории с поножовщиной в баре в Нижнем ТагилеКондуктор автобуса в Екатеринбурге избил пассажирку
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Полиция#Инцидент#Компания#Молодой человек#Спортсмен#Нападение#Потасовка#18+#Происшествия
Подпишитесь
Неизвестный избил девушку в подъезде ее дома на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:45
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня 12:11
Каким одномандатникам от ЕР в Екатеринбурге стоит уже начать работать на победу?
30 июня 12:28
Ремонт улицы Октябрьской революции продолжается в Нижнем Тагиле
29 июня 14:34
Гадюки ползают в Нижнем Тагиле у лыжной базы на Вагонке
Вчера, 12:59
30-градусная жара установилась на неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:33