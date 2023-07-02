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Девушка из Екатеринбурга работала курьером у мошенников

2 июля 2023, 10:11
Фото: Midjourney
20-летняя девушка из Екатеринбурга забирала деньги у жителей, ставших жертвами телефонных мошенников.

Мошенники звонили жертвам и сообщали, что их родственник попал в ДТП, а девушка забирала у пострадавших деньги, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Так, 13 июня 2023 года злоумышленники позвонили 84-летней екатеринбурженке и сказали, что ее родственница сбила ребенка, которому нужно срочно сделать дорогостоящую операцию. Далее с пенсионеркой разговаривал лжеследователь, который велел ей убрать деньги в бумагу и в пакет.

Потом женщине было сказано, что деньги у них заберет стажер. За ними приехала 20-летняя курьер и забрала всю сумму. Через некоторое время пенсионерка догадалась, что ее обманули, но рассказала об этом после того, как полицейские задержали курьера и позвонили ей.

Девушка, сотрудничавшая с мошенниками, оказалась жительницей Кировграда. Кроме того, у нее есть маленький ребенок. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Свою вину задержанная признала.

Напомним, в Нижнем Тагиле курьер мошенников, забравший у женщины 300 тысяч рублей, был осужден на год условно с испытательным сроком на полтора года.

Похитил 300 тысяч: курьер мошенников осужден на год в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Мошенники#Уголовное дело#18+#Хищение#Деньги#Курьер#Задержание#Полиция#Криминал
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