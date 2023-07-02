Девушка из Екатеринбурга работала курьером у мошенников

Потом женщине было сказано, что деньги у них заберет стажер. За ними приехала 20-летняя курьер и забрала всю сумму. Через некоторое время пенсионерка догадалась, что ее обманули, но рассказала об этом после того, как полицейские задержали курьера и позвонили ей.