Девушка из Екатеринбурга работала курьером у мошенников

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Мошенники звонили жертвам и сообщали, что их родственник попал в ДТП, а девушка забирала у пострадавших деньги, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
Так, 13 июня 2023 года злоумышленники позвонили 84-летней екатеринбурженке и сказали, что ее родственница сбила ребенка, которому нужно срочно сделать дорогостоящую операцию. Далее с пенсионеркой разговаривал лжеследователь, который велел ей убрать деньги в бумагу и в пакет.
Потом женщине было сказано, что деньги у них заберет стажер. За ними приехала 20-летняя курьер и забрала всю сумму. Через некоторое время пенсионерка догадалась, что ее обманули, но рассказала об этом после того, как полицейские задержали курьера и позвонили ей.
Девушка, сотрудничавшая с мошенниками, оказалась жительницей Кировграда. Кроме того, у нее есть маленький ребенок. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Свою вину задержанная признала.
Напомним, в Нижнем Тагиле курьер мошенников, забравший у женщины 300 тысяч рублей, был осужден на год условно с испытательным сроком на полтора года.