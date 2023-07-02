Двухлетний мальчик пострадал после падения в троллейбусе в Екатеринбурге

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле в автобусе голова ребенка оказалась зажата между дверями транспорта. Водитель перед началом движения не заметил, что из автобуса выходят мальчик с мамой и, закрыв двери, поехал. В полиции проводят проверку по факту инцидента.