Двухлетний мальчик пострадал после падения в троллейбусе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Водитель резко начал движение транспорта, из-за чего ребенок не удержался и упал, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В прокуратуре административное расследование происшествия было взято на контроль. Будут установлены обстоятельства случившегося. После окончания следствия сотрудниками прокуратуры будут приняты соответствующие меры.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле в автобусе голова ребенка оказалась зажата между дверями транспорта. Водитель перед началом движения не заметил, что из автобуса выходят мальчик с мамой и, закрыв двери, поехал. В полиции проводят проверку по факту инцидента.