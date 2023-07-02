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Двухлетний мальчик пострадал после падения в троллейбусе в Екатеринбурге

2 июля 2023, 12:14
Фото: 1MI
Двухлетний мальчик получил сотрясение мозга после того, как упал в троллейбусе в Екатеринбурге. Инцидент произошел 1 июля 2023 года.

Водитель резко начал движение транспорта, из-за чего ребенок не удержался и упал, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В прокуратуре административное расследование происшествия было взято на контроль. Будут установлены обстоятельства случившегося. После окончания следствия сотрудниками прокуратуры будут приняты соответствующие меры.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле в автобусе голова ребенка оказалась зажата между дверями транспорта. Водитель перед началом движения не заметил, что из автобуса выходят мальчик с мамой и, закрыв двери, поехал. В полиции проводят проверку по факту инцидента.

Водитель автобуса в Нижнем Тагиле зажал голову ребенка в дверях и поехал
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Ребенок#18+#Инцидент#Проверка#Прокуратура#Троллейбус#Падение#Происшествия
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