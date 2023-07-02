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Из-за сырости и гнилых полов пенсионерка в Карпинске переехала жить в общий коридор

2 июля 2023, 07:48
Фото: 1MI
Жители одного из домов Карпинска Свердловской области пожаловались на сырость и плесень в доме. Также они отмечают, что гниет пол, а в квартирах небезопасно находиться.

Одна из пенсионерок переехала в общий коридор, так как в ее квартире находиться небезопасно, сообщили в СК РФ. В связи с этим глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки.

В частности, исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову предстоит доложить о результатах проверки — какие приняты решения, а также что сделано для восстановления прав жильцов.

Напомним, ранее Бастрыкин заинтересовался делом ветерана из Екатеринбурга. Мужчина уже 20 лет существует без жилья. Он является ветераном боевых действий.

Бастрыкин заинтересовался делом ветерана из Екатеринбурга, 20 лет добивающегося жилья
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#Ирина Кирилова#Дом#Аварийный дом#Квартира#Пенсионер#Происшествия#Карпинск#Александр Бастрыкин
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