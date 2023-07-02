Из-за сырости и гнилых полов пенсионерка в Карпинске переехала жить в общий коридор

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Одна из пенсионерок переехала в общий коридор, так как в ее квартире находиться небезопасно, сообщили в СК РФ. В связи с этим глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки.
В частности, исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову предстоит доложить о результатах проверки — какие приняты решения, а также что сделано для восстановления прав жильцов.
Напомним, ранее Бастрыкин заинтересовался делом ветерана из Екатеринбурга. Мужчина уже 20 лет существует без жилья. Он является ветераном боевых действий.