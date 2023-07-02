Мужчина без штанов был замечен около детских садов на Старателе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Неизвестный, находясь на детской площадке, засовывал руки в штаны, а в кустах, по словам очевидцев, он стоял без штанов. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Старатель | Нижний Тагил».
Напомним, в мае 2023 года в Асбесте местный житель, работавший слесарем, онанировал около детского сада в торговом центре. Через некоторое время сотрудникам полиции удалось его вычислить и задержать.
После задержания мужчину заключили под стражу, а также в отношении него возбудили уголовное дело.