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Мужчина без штанов был замечен около детских садов на Старателе в Нижнем Тагиле

2 июля 2023, 10:52
Фото: 1MI
Неизвестный мужчина без штанов был замечен в кустах около детсадов и на детской площадке на Старателе в Нижнем Тагиле. Его заметили местные жители 1 июля 2023 года.

Неизвестный, находясь на детской площадке, засовывал руки в штаны, а в кустах, по словам очевидцев, он стоял без штанов. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Старатель | Нижний Тагил».

Напомним, в мае 2023 года в Асбесте местный житель, работавший слесарем, онанировал около детского сада в торговом центре. Через некоторое время сотрудникам полиции удалось его вычислить и задержать.

После задержания мужчину заключили под стражу, а также в отношении него возбудили уголовное дело.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Инцидент#Мужчина#Незнакомец#Детский сад#Очевидцы#18+#Происшествия
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