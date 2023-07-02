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Мужчины устроили заплыв на резиновых секс-куклах под Омском

2 июля 2023, 12:46
Фото: Группа ВКонтакте «Город 55 | Новости Омска»
Мужчины устроили заплыв на резиновых секс-куклах под Омском на двухдневном празднике «Наш фестиваль». Мероприятие прошло 1 июля 2023 года.

Такое мероприятие проходит уже третий год. Принять участие в конкурсе могут все желающие, но с условием, чтобы участники были трезвые и совершеннолетние, сообщает «Город 55».

Фото: Группа ВКонтакте «Город 55 | Новости Омска»

Человеку необходимо взять куклу и переплыть с ней на противоположный берег пруда, а затем приплыть обратно. При этом нужно надевать спасательный жилет.

В 2023 году в конкурсе приняли участие 20 человек. Мероприятие проходило в несколько этапов. Победителю вручили сертификат на пять тысяч в магазин 18+, а также возможность забрать с собой куклу.

Напомним, недавно в Екатеринбурге в рамках праздника Белого цветка прошел конкурс детских колясок, которые были украшены белыми цветами.

Парад украшенных цветками колясок состоялся в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Омск#18+#Конкурс#Мероприятие#Праздник#Пруд#Участники#Победитель#Свободное время
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