Мужчины устроили заплыв на резиновых секс-куклах под Омском

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
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Updated Сегодня, 12:46
Такое мероприятие проходит уже третий год. Принять участие в конкурсе могут все желающие, но с условием, чтобы участники были трезвые и совершеннолетние, сообщает «Город 55».
Человеку необходимо взять куклу и переплыть с ней на противоположный берег пруда, а затем приплыть обратно. При этом нужно надевать спасательный жилет.
В 2023 году в конкурсе приняли участие 20 человек. Мероприятие проходило в несколько этапов. Победителю вручили сертификат на пять тысяч в магазин 18+, а также возможность забрать с собой куклу.
Напомним, недавно в Екатеринбурге в рамках праздника Белого цветка прошел конкурс детских колясок, которые были украшены белыми цветами.