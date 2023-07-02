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Нуждающийся в медпомощи мужчина пропал под Нижним Тагилом

2 июля 2023, 09:04
Фото: 1MI
40-летний мужчина Александр Гуменюк из поселка Висим в Нижнем Тагиле пропал 1 июля 2023 года. Он может нуждаться в помощи.

Тагильчанин вышел из дома и не вернулся. Его рост составляет 175-180 сантиметров, светлые волосы, голубые глаза, рассказали в группе ВКонтакте «Поисковый отряд „Феникс“».

Фото: Поисковый отряд «Феникс»

В момент пропажи мужчина был одет в штаны, черную куртку, ботинки, светлую рубашку и камуфляжную панаму. На поиски пропавшего жителя поселка выдвигаются в лес сотрудники поискового отряда «Феникс».

Напомним, 13 июня 2023 года в свердловском поселке Буланаш пропал 85-летний пенсионер. Его ищут волонтеры и сотрудники полиции.

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