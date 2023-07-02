Нуждающийся в медпомощи мужчина пропал под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Тагильчанин вышел из дома и не вернулся. Его рост составляет 175-180 сантиметров, светлые волосы, голубые глаза, рассказали в группе ВКонтакте «Поисковый отряд „Феникс“».
В момент пропажи мужчина был одет в штаны, черную куртку, ботинки, светлую рубашку и камуфляжную панаму. На поиски пропавшего жителя поселка выдвигаются в лес сотрудники поискового отряда «Феникс».
Напомним, 13 июня 2023 года в свердловском поселке Буланаш пропал 85-летний пенсионер. Его ищут волонтеры и сотрудники полиции.