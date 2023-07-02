О невозможности операционной деятельности из-за санкций заявили в ЕВРАЗе

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
При этом гендиректор Алексей Иванов заявил, что покидает пост. Холдинг остается под управлением совета директоров, пишет РБК со ссылкой на представителя компании.
Иполнять обязанности гендиректора в такой ситуации сложно, отметил представитель. Однако Иванов останется на руководящем посту в российском периметре «Евраза» и председателем совета директоров Evraz North America plc.
Промышленный эксперт Максим Шапошников отметил, что в данном случае речь идет о холдинговой структуре. Из-за санкций, по словам эксперта, ей работать действительно сложно. Российские активы ощущают санкции менее болезненно, так как они ориентированы на внутренний рынок и экспорт в Азию.
Пои этом североамериканский дивизион ЕВРАЗа работает без ограничений по лицензии от Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании. Она будет действовать до 31 марта 2024 года.
ЕВРАЗ представляет собой группу крупнейших горнодобывающих компаний с активами разных стран. Он входит в список крупнейших металлургических компаний мира.
Великобританией были введены санкции против экс-руководителя ЕВРАЗа. В марте 2022 года под санкции попал крупнейший акционер холдинга Роман Абрамович, а в мае под них попала сама компания.