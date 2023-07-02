О невозможности операционной деятельности из-за санкций заявили в ЕВРАЗе

Промышленный эксперт Максим Шапошников отметил, что в данном случае речь идет о холдинговой структуре. Из-за санкций, по словам эксперта, ей работать действительно сложно. Российские активы ощущают санкции менее болезненно, так как они ориентированы на внутренний рынок и экспорт в Азию.