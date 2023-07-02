Полиция Нижнего Тагила начала проверку по факту избиения девушки на Вагонке

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Тагильчанку избил неизвестный мужчина в ночь на 1 июля, когда она возвращалась с работы домой. Сообщение о происшествии, по информации пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское», поступило в полицию из двух источников.
Сообщение о травмах, причиненных девушке, поступило в полицию из медицинского учреждения. Помимо этого, в органы внутренних дел о случившемся сообщила подруга пострадавшей, с которой та поделилась информацией. В настоящее время по данному факту организована проверка, выясняются обстоятельства случившегося и принимаются меры к установлению личности неизвестного мужчины, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.
Ранее пострадавшая в беседе с редакцией рассказывала, что ночью после вызова сотрудники полиции так и не приехали к ней. Лишь на утро девушке позвонили из отдела и сообщили, что на неделе с ней свяжется участковый и примет заявление.
В полиции же сообщили, что девушку просто не застали дома:
По указанному адресу выезжал наряд ППС, но дома потерпевшую не застал. С ней связался начальник участковых уполномоченных отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское», которому девушка пояснила, что находится у матери, и пока не готова ни с кем общаться.
Тагильчанка считает, что полиция могла приехать в то время, когда она находилась в больнице. При этом, по ее словам, ни одного звонка от сотрудников правоохранительных органов ни ей, ни подруге за ночь не поступило.
Даже если они приезжали домой ночью, то, конечно, меня там не было, так как меня увезли на скорой. У них было три номера телефона — мой, [подруги] и [друга], так как звонили с его телефона. Первый звонок от них (полицейских — прим. редакции) был в 11 утра. Ночью ни у кого из нас нет пропущенных. И заявление я готова была написать сразу, — сообщила пострадавшая TagilCity.ru.