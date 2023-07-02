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Рой пчел искусал жителей Нижних Серег

2 июля 2023, 11:41
Фото: Midjourney
Пчелы, которых решил содержать местный житель, нападали на людей в Нижних Сергах.

Мужчина, недавно решивший заняться разведением пчел, установил 11 ульев рядом с забором соседки. Когда женщина вышла в огород, насекомые напали и ужалили ее. Свердловчанка звонила в полицию, но безрезультатно, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Вскоре пчелы стали нападать на других местных жителей. В итоге пострадавшие написали коллективное заявление, а пасечник заявил, что исправится и убрал ульи подальше. Сотрудники прокуратуры и полиции не стали заниматься этим инцидентом.

Напомним, недавно в Екатеринбурге на территории жилого комплекса был замечен рой пчел. По словам эксперта, в этом явлении нет ничего страшного и вскоре они сами улетят.

Пчелиный рой атаковал жилой комплекс в Екатеринбурге
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