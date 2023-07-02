Рой пчел искусал жителей Нижних Серег

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Мужчина, недавно решивший заняться разведением пчел, установил 11 ульев рядом с забором соседки. Когда женщина вышла в огород, насекомые напали и ужалили ее. Свердловчанка звонила в полицию, но безрезультатно, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Вскоре пчелы стали нападать на других местных жителей. В итоге пострадавшие написали коллективное заявление, а пасечник заявил, что исправится и убрал ульи подальше. Сотрудники прокуратуры и полиции не стали заниматься этим инцидентом.
Напомним, недавно в Екатеринбурге на территории жилого комплекса был замечен рой пчел. По словам эксперта, в этом явлении нет ничего страшного и вскоре они сами улетят.