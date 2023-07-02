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Скончался известный преподаватель УрФУ в Екатеринбурге Сергей Сизый

2 июля 2023, 07:25
Фото: 1MI
В Екатеринбурге скончался преподаватель Института естественных наук и математики УрФУ Сергей Сизый. Он умер 30 июня 2023 года.

В 1986 году мужчина окончился УрФУ и с тех пор всю жизнь занимался наукой и преподаванием. О его смерти рассказали в группе ИЕНиМ во ВКонтакте.

Многие студенты и преподаватели университета положительно отзываются о Сергее Сизом как о педагоге и о человеке.

О дате, месте и времени прощания станет известно позже. Причина смерти пока не называется.

Напомним, недавно в Екатеринбурге умерла PR-менеджер Ксения Поль. Причиной ее смерти стала онкология, выявленная в начале 2023 года.

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