Скончался известный преподаватель УрФУ в Екатеринбурге Сергей Сизый

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В 1986 году мужчина окончился УрФУ и с тех пор всю жизнь занимался наукой и преподаванием. О его смерти рассказали в группе ИЕНиМ во ВКонтакте.
Многие студенты и преподаватели университета положительно отзываются о Сергее Сизом как о педагоге и о человеке.
О дате, месте и времени прощания станет известно позже. Причина смерти пока не называется.
Напомним, недавно в Екатеринбурге умерла PR-менеджер Ксения Поль. Причиной ее смерти стала онкология, выявленная в начале 2023 года.