Стали известны детали гибели выпавшей из окна девушки в Кольцово

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Молодой человек, которой жил с погибшей, пытался делать ей искусственное дыхание после падения. По словам очевидцев, несколько минут девушка еще дышала.
Потом приехали сотрудники скорой помощи и, сняв показания с помощью какого-то медицинского прибора, накрыли ее черным мешком. По словам соседей, некоторое время назад девушка уже пыталась совершить суицид, но тогда ее спасли, пишет Е1.
Прибывшие к месту происшествия полицейские увезли молодого человека в служебной машине, предварительно надев на него наручники.
Напомним, 7 июня 2023 года в Екатеринбурге из окна выпала 18-летняя девушка и погибла.