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Стали известны детали гибели выпавшей из окна девушки в Кольцово

2 июля 2023, 09:35
Фото: 1MI

Девушка выпала из окна и разбилась в Кольцово

20-летняя жительница микрорайона Кольцово в Екатеринбурге погибла после того, как выпала из окна. Происшествие случилось вечером 1 июля 2023 года.

Молодой человек, которой жил с погибшей, пытался делать ей искусственное дыхание после падения. По словам очевидцев, несколько минут девушка еще дышала.

Потом приехали сотрудники скорой помощи и, сняв показания с помощью какого-то медицинского прибора, накрыли ее черным мешком. По словам соседей, некоторое время назад девушка уже пыталась совершить суицид, но тогда ее спасли, пишет Е1.

Прибывшие к месту происшествия полицейские увезли молодого человека в служебной машине, предварительно надев на него наручники.

Напомним, 7 июня 2023 года в Екатеринбурге из окна выпала 18-летняя девушка и погибла.

Что известно о выпавшей из окна школьнице в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Полиция#Инцидент#Смерть#Погибшая#Падение из окна#Кольцово#Происшествия#18+#Свердловская область#Екатеринбург
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