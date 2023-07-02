Три иномарки вылетели с трассы и перевернулись в Свердловской области

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По данным УГИБДД по Свердловской области, столкнулись Chevrolet Lacetti, Toyota Land Cruiser и Haval 7. После удара они все съехали в кювет и опрокинулись. Причины и обстоятельства случившегося выясняют инспекторы ДПС.
В результате пострадали 34-летняя женщина, водитель Chevrolet и ее три пассажира. Из них две девочки 8 и 3 лет. После осмотра они были отпущены домой. Остальные участники не пострадали.
Автоинспекторы провели освидетельствование всех водителей, ставших участниками аварии, они были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.