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Три иномарки вылетели с трассы и перевернулись в Свердловской области

2 июля 2023, 08:00
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Двое детей пострадали в ДТП с тремя иномарками в Свердловской области

Четыре человека, в том числе двое детей пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург- Реж- Алапаевск в Свердловской области. Инцидент случился днем 1 июня.

По данным УГИБДД по Свердловской области, столкнулись Chevrolet Lacetti, Toyota Land Cruiser и Haval 7. После удара они все съехали в кювет и опрокинулись. Причины и обстоятельства случившегося выясняют инспекторы ДПС.

В результате пострадали 34-летняя женщина, водитель Chevrolet и ее три пассажира. Из них две девочки 8 и 3 лет. После осмотра они были отпущены домой. Остальные участники не пострадали.

Автоинспекторы провели освидетельствование всех водителей, ставших участниками аварии, они были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.

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#Ирина Кирилова#Авария#Дети#Пострадавшие#Трасса#Иномарка#Массовое дтп#ДТП#Свердловская область#18+
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