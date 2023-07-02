В Нижнем Тагиле стартовал III этап чемпионата Урала по дрифту DRIFT WARS

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Представители Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми, Сургута, Омска и ряда других городов будут показывать все, на что они способны, рассказали организаторы мероприятия.
В субботу прошли официальные тренировки, а 2 июля 2023 года стартует квалификация и парные заезды ТОП-32.
Зрелищность будет обеспечена, ведь наш чемпионат стабильно посещают чемпионы различных дрифт серий, в том числе и чемпионы России. Тем более что судейская оценка зависит в том числе и от дымности, и от красочного заезда, — поделился Владимир Ольховиков, директор чемпионата DWC.
Праздник спорта и дрифта начался в 10 часов утра и закончится в 7 часов вечера.
Напомним, недавно девочка из Нижнего Тагила заняла призовые места на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту.