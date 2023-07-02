tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Изображение материала

В Нижнем Тагиле стартовал III этап чемпионата Урала по дрифту DRIFT WARS

2 июля 2023, 06:45
Фото: Организаторы чемпионата DWC
На горе Долгой в Нижнем Тагиле собрались 44 пилота с разных уголков Урала и Сибири, чтобы выявить лучшего в одном из самых зрелищных видов автоспорта.

Представители Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми, Сургута, Омска и ряда других городов будут показывать все, на что они способны, рассказали организаторы мероприятия.

В субботу прошли официальные тренировки, а 2 июля 2023 года стартует квалификация и парные заезды ТОП-32.

Зрелищность будет обеспечена, ведь наш чемпионат стабильно посещают чемпионы различных дрифт серий, в том числе и чемпионы России. Тем более что судейская оценка зависит в том числе и от дымности, и от красочного заезда, — поделился Владимир Ольховиков, директор чемпионата DWC.

Праздник спорта и дрифта начался в 10 часов утра и закончится в 7 часов вечера.

Напомним, недавно девочка из Нижнего Тагила заняла призовые места на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту.

Тагильчанка стала призером всероссийских соревнований по горнолыжному спорту
Узнать подробнее
Читайте также:
Заработал Центр развития бокса в Каменске-УральскомВ Нижнем Тагиле среди детей состоялась спартакиада «Тагильский олимпик-2023»Шахматист из Нижнего Тагила стал призером Всероссийских соревнований
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Соревнования#Дрифт#Чемпионат#Мероприятие#Автоспорт#Автомобиль#Общество
Подпишитесь
Неизвестный избил девушку в подъезде ее дома на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:45
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня 12:11
Каким одномандатникам от ЕР в Екатеринбурге стоит уже начать работать на победу?
30 июня 12:28
Ремонт улицы Октябрьской революции продолжается в Нижнем Тагиле
29 июня 14:34
Гадюки ползают в Нижнем Тагиле у лыжной базы на Вагонке
Вчера, 12:59
30-градусная жара установилась на неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:33