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Женщины в Нижнем Тагиле не стали оплачивать проезд в такси и устроили скандал

2 июля 2023, 08:35
Фото: 1MI
Жительницы Нижнего Тагила отказались оплачивать услуги такси и стали ругаться. Инцидент произошел утром 1 июля 2023 года на Лебяжинской улице.

Женщины нецензурно ругались и кричали, при этом угрожая водителю такси негативным отзывом о поездке, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Водитель вел себя спокойно и пытался разговаривать с пассажирками. По словам очевидцев, женщины в этот момент были нетрезвыми.

Напомним, ночью 22 апреля 2023 года в Екатеринбурге нетрезвая женщина устроила скандал во время поездки в такси и обвиняла водители в изнасиловании.

Нетрезвая екатеринбурженка скандалила в такси и обвиняла водителя в изнасиловании
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Скандал#Конфликт#Такси#Пассажиры#Водитель#Таксист#Происшествия
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