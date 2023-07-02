Женщины в Нижнем Тагиле не стали оплачивать проезд в такси и устроили скандал

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Женщины нецензурно ругались и кричали, при этом угрожая водителю такси негативным отзывом о поездке, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Водитель вел себя спокойно и пытался разговаривать с пассажирками. По словам очевидцев, женщины в этот момент были нетрезвыми.
Напомним, ночью 22 апреля 2023 года в Екатеринбурге нетрезвая женщина устроила скандал во время поездки в такси и обвиняла водители в изнасиловании.