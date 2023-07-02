Житель Екатеринбурга сбил девушку с собакой и влетел в светофор

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Пострадавшего бультерьера взял на осмотр ветеринар. Девушку доставили в медучреждение с подозрением на перелом носа, пишет Е1.
При этом прохожие утверждают, что водитель вел себя неадекватно: нападал на сотрудников полиции и рвал траву.
В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что у виновника ДТП случился приступ эпилепсии, из-за чего он перестал контролировать управление автомобиля.
Напомним, 1 июля 2023 года в Серове мужчина, ехавший за рулем автомобиля, не справился с управлением и влетел в столб линии электропередачи. Водителя и троих пассажиров госпитализировали в больницу.