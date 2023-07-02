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Житель Екатеринбурга сбил девушку с собакой и влетел в светофор

2 июля 2023, 06:13
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Житель Екатеринбурга, ехавший на автомобиле Hyundai Tucson на красный свет, сбил девушку, собаку и влетел в светофор. ДТП произошло 1 июля 2023 года.

Пострадавшего бультерьера взял на осмотр ветеринар. Девушку доставили в медучреждение с подозрением на перелом носа, пишет Е1.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

При этом прохожие утверждают, что водитель вел себя неадекватно: нападал на сотрудников полиции и рвал траву.

В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что у виновника ДТП случился приступ эпилепсии, из-за чего он перестал контролировать управление автомобиля.

Напомним, 1 июля 2023 года в Серове мужчина, ехавший за рулем автомобиля, не справился с управлением и влетел в столб линии электропередачи. Водителя и троих пассажиров госпитализировали в больницу.

4 человека травмировались: ехавший из Кольцово пенсионер врезался в столб в Серове
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#18+#Полиция#Инцидент#Авария#Пострадавшие#Светофор#Собака#Пешеходы#Происшествия
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