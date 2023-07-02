Жителей Первоуральска предупредили о мошенничестве через громкоговорители

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Госавтоинспекторы на улицах города дали прослушать местным жителям через сигнальный громкоговоритель в автомобиле информацию, в которой предупреждается о мошеннических схемах с картами банков, рассказали в группе ВКонтакте «ОМВД России по Первоуральску».
Также горожан попросили не сообщать неизвестным собеседникам данные своих банковских карт.
Напомним, недавно в Екатеринбурге сотрудница университета отдала злоумышленникам 1,7 миллиона рублей. Поняв, что стала жертвой обмана, девушка обратилась с заявлением в полицию. В ведомстве решается вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело.