Жителей Первоуральска предупредили о мошенничестве через громкоговорители

Госавтоинспекторы на улицах города дали прослушать местным жителям через сигнальный громкоговоритель в автомобиле информацию, в которой предупреждается о мошеннических схемах с картами банков, рассказали в группе ВКонтакте «ОМВД России по Первоуральску».