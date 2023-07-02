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Жителей Первоуральска предупредили о мошенничестве через громкоговорители

2 июля 2023, 06:44
Фото: 1MI
Жителям Первоуральска автоинспекторы рассказали информацию о профилактике мошенничества через громкоговорители.

Госавтоинспекторы на улицах города дали прослушать местным жителям через сигнальный громкоговоритель в автомобиле информацию, в которой предупреждается о мошеннических схемах с картами банков, рассказали в группе ВКонтакте «ОМВД России по Первоуральску».

Также горожан попросили не сообщать неизвестным собеседникам данные своих банковских карт.

Напомним, недавно в Екатеринбурге сотрудница университета отдала злоумышленникам 1,7 миллиона рублей. Поняв, что стала жертвой обмана, девушка обратилась с заявлением в полицию. В ведомстве решается вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Госавтоинспекторы#Предупреждение#Мошенничество#Банковские карты#Реквизиты#Громкоговоритель#Происшествия#Свердловская область#Первоуральск
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