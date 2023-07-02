Приемный отец погибшего 6-летнего Далера вернулся с СВО и впервые прокомментировал смерть ребенка. Он сказал, что находится в шоке и ему нужно время, чтобы прийти в себя. По уголовному делу, возбужденному против опекунши Вероники Наумовой, его жены, он проходит в качестве свидетеля.