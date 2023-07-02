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Жительнице Тагила сломали нос в подъезде, а приемный отец Далера впервые высказался

2 июля 2023, 14:55
Фото: Midjourney
Жительнице Нижнего Тагила сломали нос в подъезде, а приемный отец Далера впервые высказался. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за выходные 1–2 июля.

На 27-летнюю тагильчанку напали в собственном в подъезде, когда она возвращалась домой с работы примерно в 1.20 ночи. Незнакомец избил женщину, при этом не пытаясь обокрасть ее или изнасиловать, после чего скрылся. У тагильчанки перелом носа.

Неизвестный избил девушку в подъезде ее дома на Вагонке в Нижнем Тагиле
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Массовое отключение электроэнергии произошло 1 июля в нескольких садовых товариществах под Нижним Тагилом. Также не работали светофоры на части перекрестков на южном подъезде к городу.

Массовое отключение света произошло в пригороде Нижнего Тагила 1 июля
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Жара до 30 градусов будет стоять в Нижнем Тагиле на будущей неделе. Днем воздух будет прогреваться от +27 до +30 градусов. А по ночам синоптики прогнозируют до +14 градусов.

30-градусная жара установилась на неделю в Нижнем Тагиле
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Приемный отец погибшего 6-летнего Далера вернулся с СВО и впервые прокомментировал смерть ребенка. Он сказал, что находится в шоке и ему нужно время, чтобы прийти в себя. По уголовному делу, возбужденному против опекунши Вероники Наумовой, его жены, он проходит в качестве свидетеля.

Приемный отец 6-летнего Далера из Екатеринбурга впервые дал комментарий случившемуся
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Тагильчанки отказались оплачивать услуги такси и устроили скандал в утреннее время 1 июля. Женщины нецензурно ругались и угрожали таксисту негативным отзывом о поездке. При этом водитель вел себя спокойно. Очевидцы утверждают, что женщины были пьяны.

Женщины в Нижнем Тагиле не стали оплачивать проезд в такси и устроили скандал
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