300 тысяч вакцин от бешенства диких животных разложат в лесах Свердловской области

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Каждый день на территории всей области раскладываются несколько тысяч вакцин. Особенное внимание сконцентрировано на лесах в пригороде Екатеринбурга, Сысертского и Полевского ГО, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
При этом осенью 2023 года в регионе разложат еще 300 тысяч вакцин. В составе препарата содержатся говяжий жир и мясокостная мука, также он пахнет мясом. После того, как животное его съедает и приобретает вакцину на год.
Напомним, недавно в полевском бешенство выявили у собаки. Из-за этого в городе объявили карантин до 28 июля 2023 года.