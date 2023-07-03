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300 тысяч вакцин от бешенства диких животных разложат в лесах Свердловской области

3 июля 2023, 13:53
Фото: 1MI
В лесах Свердловской области будут распределены 300 тысяч доз вакцин от бешенства лесных животных. Профилактическая кампания продлится до 10 июля 2023 года.

Каждый день на территории всей области раскладываются несколько тысяч вакцин. Особенное внимание сконцентрировано на лесах в пригороде Екатеринбурга, Сысертского и Полевского ГО, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

При этом осенью 2023 года в регионе разложат еще 300 тысяч вакцин. В составе препарата содержатся говяжий жир и мясокостная мука, также он пахнет мясом. После того, как животное его съедает и приобретает вакцину на год.

Напомним, недавно в полевском бешенство выявили у собаки. Из-за этого в городе объявили карантин до 28 июля 2023 года.

Карантин по бешенству введен в Полевском
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#Свердловская область#Бешенство#Животные#Леса#Вакцины#Здоровье#Лесной массив#Заболевание#Елизавета Зиборова
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