Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
По информации издания, на мероприятии присутствовали представитель Консервативной партии и член палаты лордов Ричард Балф, а также бывший член совета директоров российской компании «Русснефть» лорд Роберт Скидельски, пишет 360tv.ru.
Авторы материала отметили, что Балф присутствовал на встрече, чтобы продемонстрировать, что не все в Великобритании испытывают неприязнь к русским. Также в числе присутствующих были представители Бразилии, Индии и Ватикана.
К мероприятию пришло около 50 человек, однако представители западных государств отказались от участия.
Ранее Андрей Келин заявил, что Россия готова завершить украинский конфликт «хоть завтра». Дипломат подчеркнул, что длительность боевых действий зависит от того, насколько страны НАТО будут продолжать их эскалацию.