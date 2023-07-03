Большинство россиян нейтрально относятся к возвращению западных брендов

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Положительно к такому событию отнеслись 21% респондентов. Самые радостные о возвращении иностранных брендов оказались жители Санкт-Петербурга и Москвы (26%), а также представители городов-миллионников и населенных пунктов с численностью от 500 до 950 тысяч человек (26%). Жители сельских районов реже всего выразили восторг по этому поводу (16%), пишет 360tv.ru.
Отрицательное мнение о возвращении западных брендов под другими названиями высказали 18% респондентов. Больше всего негативно отнеслись к этой идее жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (25%), а меньше всего — жители Москвы (9%) и Санкт-Петербурга (9%).