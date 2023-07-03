Большинство россиян нейтрально относятся к возвращению западных брендов

Отрицательное мнение о возвращении западных брендов под другими названиями высказали 18% респондентов. Больше всего негативно отнеслись к этой идее жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (25%), а меньше всего — жители Москвы (9%) и Санкт-Петербурга (9%).