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Большинство россиян нейтрально относятся к возвращению западных брендов

3 июля 2023, 10:48
Более половины россиян (54%) выразили нейтральное отношение к возвращению западных брендов в Россию под другими названиями, согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенному в рамках спецпроекта с РИА «Новости».

Положительно к такому событию отнеслись 21% респондентов. Самые радостные о возвращении иностранных брендов оказались жители Санкт-Петербурга и Москвы (26%), а также представители городов-миллионников и населенных пунктов с численностью от 500 до 950 тысяч человек (26%). Жители сельских районов реже всего выразили восторг по этому поводу (16%), пишет 360tv.ru.

Отрицательное мнение о возвращении западных брендов под другими названиями высказали 18% респондентов. Больше всего негативно отнеслись к этой идее жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (25%), а меньше всего — жители Москвы (9%) и Санкт-Петербурга (9%).

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