Четыре человека заживо сгорели в ДТП на Серовском тракте, еще один погиб от удара

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Водитель, сидевший за рулем иномарки Mitsubishi Outlander, выехал на дорогу для одностороннего движения на встречку и столкнулся с Hyundai Solaris. После случившегося столкновения Hyundai сгорел, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Трое пассажиров, ехавших в Hyundai, и оба водителя скончались до прибытия бригады скорой помощи. В прокуратуре по факту происшествия организовали проверку. После ее проведения будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
Напомним, 30 июня 2023 года под Екатеринбургом произошла авария, в которой пострадали восемь человек, пятеро из них дети. Вскоре одна из пострадавших — пятимесячная девочка — скончалась в больнице.