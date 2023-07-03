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Четыре человека заживо сгорели в ДТП на Серовском тракте, еще один погиб от удара

3 июля 2023, 05:28
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пять человек погибли в ДТП на Серовском тракте 2 июля

Четыре человека скончались в дорожной аварии с участием двух автомобилей. Смертельная авария произошла на Серовском тракте вечером 2 июля 2023 года.

Водитель, сидевший за рулем иномарки Mitsubishi Outlander, выехал на дорогу для одностороннего движения на встречку и столкнулся с Hyundai Solaris. После случившегося столкновения Hyundai сгорел, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Трое пассажиров, ехавших в Hyundai, и оба водителя скончались до прибытия бригады скорой помощи. В прокуратуре по факту происшествия организовали проверку. После ее проведения будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Напомним, 30 июня 2023 года под Екатеринбургом произошла авария, в которой пострадали восемь человек, пятеро из них дети. Вскоре одна из пострадавших — пятимесячная девочка — скончалась в больнице.

5-месячная девочка скончалась после ДТП на трассе под Екатеринбургом
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Нижний Тагил#Свердловская область#18+#Инцидент#Смерть#Проверка#Авария#Прокуратура#ГИБДД#Происшествия#Пожар
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