День работников ГИБДД: лучших сотрудников Нижнего Тагила наградили за успехи в работе

Искренне поздравляю коллег и ветеранов. Город меняется на глазах, как и его дороги, и обеспечение безопасности на них — наша основная задача. Сотрудники ГИБДД несут службу в любое время суток и при любых погодных условиях, проявляют мужество и героизм, помогая тагильчанам, — заявил начальник межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.