День работников ГИБДД: лучших сотрудников Нижнего Тагила наградили за успехи в работе

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В «Городском Дворце Молодежи» для работников ГИБДД и ветеранов службы провели торжественное мероприятие, где поздравили тагильчан с профессиональным праздником.
Дорогие ветераны и коллеги, примите слова признательности за формирование и бережное сохранение лучших традиций, принципиальность и самоотдачу. Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия! — поздравил собравшихся гостей исполняющий обязанности начальника ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Александр Зверев.
Благодарственными письмами Городской думы за образцовое исполнение служебных обязанностей награждены:
Роль сотрудника ГИБДД в наши дни велика, выражаю слова благодарности за ту работу, которую вы делаете, здоровья вам и вашим близким, желаю выдержки, терпения в вашей не простой работе, — присоединился к поздравлениям глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Благодарственными письмами главы города Нижний Тагил за образцовое исполнение служебных обязанностей награждены:
Искренне поздравляю коллег и ветеранов. Город меняется на глазах, как и его дороги, и обеспечение безопасности на них — наша основная задача. Сотрудники ГИБДД несут службу в любое время суток и при любых погодных условиях, проявляют мужество и героизм, помогая тагильчанам, — заявил начальник межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.
Благодарственными письмами Городской думы и управляющего Администрацией Горнозаводского управленческого округа Свердловской области были награждены и другие сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также поздравил сотрудников и ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения с профессиональным праздником и поблагодарил их за добросовестную службу, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни уральцев.
Снижение аварийности на дорогах Свердловской области, повышение водительской дисциплины и культуры вождения — главные задачи, которые вы решаете профессионально и эффективно, — обратился к работникам ГИБДД Евгений Куйвашев.
Обеспечение безопасности на дорогах Свердловской области является одним из приоритетов в деятельности правительства региона. Достижению этой цели способствует реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря этой программе строятся и ремонтируются областные дороги, создаются новые пешеходные переходы, устанавливаются светофоры и расширяется сеть комплексов фото- и видеофиксации.