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День работников ГИБДД: лучших сотрудников Нижнего Тагила наградили за успехи в работе

3 июля 2023, 12:24
Фото: 1MI
3 июля в Городском Дворце молодежи за профессиональные достижения наградили сотрудников Государственной автоинспекции Нижнего Тагила. Мероприятие приурочили к 87-летию Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

В «Городском Дворце Молодежи» для работников ГИБДД и ветеранов службы провели торжественное мероприятие, где поздравили тагильчан с профессиональным праздником.

Дорогие ветераны и коллеги, примите слова признательности за формирование и бережное сохранение лучших традиций, принципиальность и самоотдачу. Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия! — поздравил собравшихся гостей исполняющий обязанности начальника ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Александр Зверев.

Благодарственными письмами Городской думы за образцовое исполнение служебных обязанностей награждены:

  • Командир взвода № 2 роты № 1 отдельного батальона ДПС ГИБДД капитан полиции Вячеслав Куленко,
  • Старший инспектор группы исполнения административного законодательства отдельного батальона ДПС ГИБДД капитан полиции Алена Кореченкова,
  • Старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД капитан полиции Аурелия Гребенкина,
  • Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения регистрации автомототранспортных средств РЭО ГИБДД капитан полиции Анна Зубрилина,
  • Государственный инспектор безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД старший лейтенант полиции Ольга Анисимова.
Роль сотрудника ГИБДД в наши дни велика, выражаю слова благодарности за ту работу, которую вы делаете, здоровья вам и вашим близким, желаю выдержки, терпения в вашей не простой работе, — присоединился к поздравлениям глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

Благодарственными письмами главы города Нижний Тагил за образцовое исполнение служебных обязанностей награждены:

  • Старший инспектор дорожно-патрульной службы взвода № 2 роты № 2 отдельного батальона ДПС ГИБДД старший лейтенант полиции Алексей Сивков,
  • Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения регистрации автомототранспортных средств РЭО ГИБДД капитан полиции Елена Илюхина,
  • Инспектор дорожно-патрульной службы взвода № 2 роты № 2 ОБ ДПС ГИБДД лейтенант полиции Андрей Митрофанов.
Искренне поздравляю коллег и ветеранов. Город меняется на глазах, как и его дороги, и обеспечение безопасности на них — наша основная задача. Сотрудники ГИБДД несут службу в любое время суток и при любых погодных условиях, проявляют мужество и героизм, помогая тагильчанам, — заявил начальник межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

Благодарственными письмами Городской думы и управляющего Администрацией Горнозаводского управленческого округа Свердловской области были награждены и другие сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также поздравил сотрудников и ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения с профессиональным праздником и поблагодарил их за добросовестную службу, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни уральцев.

Снижение аварийности на дорогах Свердловской области, повышение водительской дисциплины и культуры вождения — главные задачи, которые вы решаете профессионально и эффективно, — обратился к работникам ГИБДД Евгений Куйвашев.

Обеспечение безопасности на дорогах Свердловской области является одним из приоритетов в деятельности правительства региона. Достижению этой цели способствует реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря этой программе строятся и ремонтируются областные дороги, создаются новые пешеходные переходы, устанавливаются светофоры и расширяется сеть комплексов фото- и видеофиксации.

#Анастасия Имамахметова#ГИБДД#День ГИБДД#Поздравление#Награждение#Губернатор#Евгений Куйвашев
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