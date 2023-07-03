Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раз во время замеров воздуха в Тагиле 3 июля

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Температура воздуха во время замеров былa +20 градусов, ветер дул в северо-восточном направлении со скоростью 3 м/с. Посторонних химических запахов возле ж/д вокзала, где проходил забор воздуха, не ощущалось.
Во время текущих замеров газоанализатор показал наличие в атмосфере диоксида азота, сероводорода и метана. После 20-минутных замеров показатель диоксида азотa был 0,3 мг/м3, что превышает норму вещества в 1,5 раза (разовая ПДК — 0,2 мг/м3). Показатели остальных веществ-загрязнителей остались нулевыми.
Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.