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Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раз во время замеров воздуха в Тагиле 3 июля

3 июля 2023, 05:31
Фото: tagilcity.ru
Газоанализатор «Геолан-1П» поймал превышение диоксида азота в 1,5 раза после 20-минутных замеров воздуха в Нижнем Тагиле 3 июля.

Температура воздуха во время замеров былa +20 градусов, ветер дул в северо-восточном направлении со скоростью 3 м/с. Посторонних химических запахов возле ж/д вокзала, где проходил забор воздуха, не ощущалось.

Во время текущих замеров газоанализатор показал наличие в атмосфере диоксида азота, сероводорода и метана. После 20-минутных замеров показатель диоксида азотa был 0,3 мг/м3, что превышает норму вещества в 1,5 раза (разовая ПДК — 0,2 мг/м3). Показатели остальных веществ-загрязнителей остались нулевыми.

Превышение диоксида азота в 1,5 разаПревышение диоксида азота в 1,5 раза
Превышение диоксида азота в 1,5 раза
Фото: tagilcity.ru

Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Анна Григорьева#Замеры#Воздух#Выбросы#Диоксид азота#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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