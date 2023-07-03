Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раз во время замеров воздуха в Тагиле 3 июля

Во время текущих замеров газоанализатор показал наличие в атмосфере диоксида азота, сероводорода и метана. После 20-минутных замеров показатель диоксида азотa был 0,3 мг/м3, что превышает норму вещества в 1,5 раза (разовая ПДК — 0,2 мг/м3). Показатели остальных веществ-загрязнителей остались нулевыми.