Долги МУПа и взыскание убытков. Кто и почему судился в Свердловской области в мае

Согласно данным сервиса СПАРК, Олег Бергер стал учредителем завода в 2008 году, а перестал им быть в марте 2023-го. Кроме того, взыскать с него убытки в размере 18 млн рублей требует другая компания, где Бергер также был совладельцем до 2023 года, — ООО «Агрофирма Никольское».