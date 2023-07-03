Долги МУПа и взыскание убытков. Кто и почему судился в Свердловской области в мае

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Администрация Верхней Салды требует через суд 859 млн рублей с МУП «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» в качестве задолженности расходов на содержание объектов водоснабжения и водоотведения. Исковое заявление принято к производству.
МУП «Гор.УЖКХ» признано банкротом и в 2020 году в его отношении открыто конкурсное производство. Муниципальное предприятие само инициировало процесс о несостоятельности, заявив о просроченных обязательствах на десятки миллионов рублей только перед налоговой службой. В апреле этого года была закончилось проведение оценки рыночной стоимости активов МУПа. Она составила 838 млн рублей.
Налоговая инспекция требует признать компанию по производству меди ООО «Эталон» из Екатеринбурга банкротом из-за задолженности по налоговым выплатам в размере 150 млн рублей. Суд возбудил дело по производству и назначил дату первого заседания.
Кроме того, в 2022 году ООО «Эталон» проиграло три крупных иска на общую сумму 136,3 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам поставки товаров.
АОР «Екатеринбурггорпроект» обратилось в арбитражный суд Свердловской области с просьбой признать себя банкротом из-за задолженности перед кредиторами в размере 104 млн рублей. Заявление принято судом.
«Екатеринбурггорпроект» является одной из старейших проектных организаций в регионе. Она занималась проектированием Екатеринбургской таможни на улице Гоголя, делового центра «Европа», хирургического корпуса Онкоцентра, а также системы теплоснабжения Академического района. Именно из-за последнего контракта у компании начались финансовые трудности. Трубы, которые были неправильно спроектированы, пришлось менять, что причинило убытки застройщику.
Банкротства ООО «Объединенная торговая компания» из Екатеринбурга хочет добиться налоговая служба. Задолженность компании перед ведомством составляет 95 млн рублей. Исковое заявление оставлено судом без движения до устранения недостатков.
Кроме того, арбитражный суд Свердловской области рассматривает дело поиску от ООО «ОТК» к налоговой службе, где компания требует признать недействительным решение о
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
ООО «Уктусский молочный завод» в качестве убытков хочет отсудить у бывшего владельца компании Олега Бергера 91 млн рублей. А в качестве обеспечительной меры арестовать его счета. Заявление рассмотрено судом и принято к производству.
Согласно данным сервиса СПАРК, Олег Бергер стал учредителем завода в 2008 году, а перестал им быть в марте 2023-го. Кроме того, взыскать с него убытки в размере 18 млн рублей требует другая компания, где Бергер также был совладельцем до 2023 года, — ООО «Агрофирма Никольское».