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Должников по штрафам за нарушения ПДД будут ловить в Нижнем Тагиле

3 июля 2023, 11:34
Фото: 1MI
С 3 по 7 июля в Нижнем Тагиле и пригороде будут проводиться рейды по выявлению должников, которые не оплачивают штрафы за нарушение ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции будут привлекать к ответствености тагильчан, которые уклоняются от добровольной уплаты административных штрафов. В рейдах также примут участие судебные приставы.

Уже составлен список водителей, имеющих более двух задолженностей. Он передан участковым уполномоченным полиции. За неуплату штрафа в установленный срок, законодательством предусмотрена оплата в двухкратном размере. Кроме того, возможен арест до 50 часов.

С начала 2023 года в Нижнем Тагиле и ГГО за нарушение ПДД было оштрафовано 191 автомобилистов, в отношении них составлено 644 административных материалов.

Злостные должники в Нижнем Тагиле остались без света
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#Евгения Сафина#Штраф#Рейд#ГИБДД#Должники#Общество#Нижний Тагил#ПДД
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