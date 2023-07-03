Должников по штрафам за нарушения ПДД будут ловить в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Сотрудники Госавтоинспекции будут привлекать к ответствености тагильчан, которые уклоняются от добровольной уплаты административных штрафов. В рейдах также примут участие судебные приставы.
Уже составлен список водителей, имеющих более двух задолженностей. Он передан участковым уполномоченным полиции. За неуплату штрафа в установленный срок, законодательством предусмотрена оплата в двухкратном размере. Кроме того, возможен арест до 50 часов.
С начала 2023 года в Нижнем Тагиле и ГГО за нарушение ПДД было оштрафовано 191 автомобилистов, в отношении них составлено 644 административных материалов.