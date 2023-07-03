Экс-вице-президенту РЖД Михаилу Акулову продлили домашний арест за мошенничество

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Акулов был задержан в начале 2023 года. Его обвиняют в том, что с 2008 по 2016 год управленец вместе со своими сообщниками похитил более 300 миллионов рублей, которые выделила компания РЖД.
Выделенные средства предполагались быть вложенными в том числе в строительство механизированной прачечной. Однако здание так и не было построено. При этом «Федеральная пассажирская компания» четыре года назад вернула себе 90% денежной суммы, которая сейчас следствием считается украденной, пишет «Коммерсант».
Сперва срок домашнего ареста Акулову был назначен московским городским судом до 7 июля 2023 года, а 27 июня его продлили на два месяца.
Напомним, недавно экс-ревизора СвЖД поймали на получении взятки 160 тысяч рублей. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, также решается вопрос об избрании меры пресечения.