Экс-вице-президенту РЖД Михаилу Акулову продлили домашний арест за мошенничество

Выделенные средства предполагались быть вложенными в том числе в строительство механизированной прачечной. Однако здание так и не было построено. При этом «Федеральная пассажирская компания» четыре года назад вернула себе 90% денежной суммы, которая сейчас следствием считается украденной, пишет «Коммерсант».