Глава РЭО объявил о начале приема заявок на «Зеленую премию»

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что ежегодный конкурс направлен на привлечение внимания к экологическим вопросам, стимулирование активного участия в них и демонстрацию отличных экопроектов по всей стране, что способствует привлечению инвестиций в эту сферу.