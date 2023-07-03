Глава РЭО объявил о начале приема заявок на «Зеленую премию»

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Этот конкурс определит лучших среди отраслевых компаний, брендов, общественных, образовательных, культурных организаций и экоактивистов, которые внесли значимый вклад в формирование новой модели осознанного потребления, пишет Transsibinfo.
Заявки на участие в конкурсе принимаются через сайт «Зеленой премии» до 1 октября, а имена победителей будут объявлены в декабре.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что ежегодный конкурс направлен на привлечение внимания к экологическим вопросам, стимулирование активного участия в них и демонстрацию отличных экопроектов по всей стране, что способствует привлечению инвестиций в эту сферу.
Премия будет присуждаться в пяти номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты». Также будет проведена закрытая номинация «Регионы России», чтобы оценить вклад субъектов РФ.
Участники конкурса имеют возможность получить сертификат об участии в «Зеленой премии», а также выиграть гранты для развития своих проектов, административную и финансовую поддержку, PR-поддержку и общественное признание.
К участию в конкурсе приглашаются граждане России старше 14 лет, юридические лица, общественные организации, субъекты РФ и представители региональной власти, а также региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.