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Хозяйка съемного дома семьи 6-летнего Далера из Екатеринбурга рассказала о жильцах

3 июля 2023, 04:39
Фото: 1MI
Женщина, которая около двух месяцев сдавала в Екатеринбурге дом многодетной приемной семье 6-летнего Далера, рассказала о том, как жили арендаторы.

Арендодатель живет в Москве, а в Екатеринбурге сдает жилье. В конце 2022 года прежние жильцы собрались съезжать, и женщина разместила объявление о сдаче дома. 13 декабря ей позвонила Вероника и сказала, что она бы хотела снимать этот дом, но у нее очень много детей. При этом она уверяла, что ее все устраивает и готова заселиться завтра, пишет Е1.

Женщину удивило, что семья собирается въехать в дом, даже не посмотрев его. Тогда Вероника сказала, что может прямо сейчас пойти посмотреть. Хозяйка ответила, что не нужно, так как там сейчас живут люди и они не предупреждены о визите будущих жильцов.

Спустя час многодетная мать перезвонила владелице дома и сообщила, что она вместе с подругой побывала в доме, представившись сотрудниками опеки. При этом она продолжала настаивать на заселении на следующий день. Также Вероника рассказала о том, что у нее есть муж и шестеро детей, трое из которых приемные, а один из опекаемых «ненормальный», но они планируют от него отказываться.

Вскоре семья начала жить в доме. Спустя неделю навестить их приехала свекровь арендодателя. Сперва все было нормально, а спустя полтора месяца она обнаружила, что новые жильцы устроили в доме бардак: мебель была сломана и выброшена, смеситель в ванной, полки в холодильнике и дверные ручки оказались выломаны. Кроме того, с семьей жила большая собака, у которой не имелось туалетного лотка. Но долгов по платежам не было, плата вносилась вовремя.

Через некоторое время приятелю владелицы жилья понадобилось забрать вещи из кладовки. По словам женщины, он зашел в дом и обнаружил, что туалет, плита на кухне в очень грязном состоянии, а по полу везде разбросаны упаковки из-под еды. Когда мужчина собирал свои вещи, он услышал, как Вероника, пришедшая домой, стала кричать и нецензурно ругаться на детей.

В конце января 2023 года семья неожиданно уехала из дома, не оповестив об этом владелицу. Женщина дозвонилась до Вероники и поинтересовалась, в чем дело и почему в доме беспорядок и окна открыты. Многодетная мать ответила, что они тут ни при чём.

Напомним, шестилетний Далер умер 3 декабря 2022 года. Спустя полгода, в конце июня 2023 года года, опекун заявила о том, что ребенок пропал. Однако ее заподозрили в убийстве мальчика и задержали, а вскоре нашли тело Далера. Женщину арестовали на два месяца и возбудили в отношении нее три уголовных дела.

Стала известна точная дата смерти 6-летнего Далера из Екатеринбурга
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