Хозяйка съемного дома семьи 6-летнего Далера из Екатеринбурга рассказала о жильцах

Спустя час многодетная мать перезвонила владелице дома и сообщила, что она вместе с подругой побывала в доме, представившись сотрудниками опеки. При этом она продолжала настаивать на заселении на следующий день. Также Вероника рассказала о том, что у нее есть муж и шестеро детей, трое из которых приемные, а один из опекаемых «ненормальный», но они планируют от него отказываться.