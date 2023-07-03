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Итоги недели в Нижнем Тагиле: гринвошинг, замеры от надзорников и провальный суд

3 июля 2023, 06:58
Фото: tagilcity.ru
О гринвошинге TagilCity.ru поговорил с главредом «Экологии России», итоги замеров двух надзорных ведомств в мае получились прямо противоположными, а природоохранная прокуратура не смогла взыскать 13,4 млн рублей с УХП за мусор в карьере. Главные экологические события недели с 26 июня по 2 июля.

На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота в 2,5 раза. Это было 29 июня возле ж/д вокзала. По данным постов УГМС, 27 июня было превышение формальдегида в размере 1,04 ПДК, 28 и 29 июня — сероводорода в размере 1,1 ПДК. Все показатели фиксировались на станции, которая расположена на Сухоложском поселке.

Диоксид азота превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 29 июня
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Нередко компании, в том числе и промышленные, громко заявляют о своем вкладе в экологию — например, высадке деревьев, выпуске рыб в водоемы или опеке над краснокнижными животными. На обратной же стороне медали — выбросы в воздух, отравление рек и почвы стоками. Такое явление называется гринвошинг или «зеленый камуфляж». О нем TagilCity.ru поговорил с главным редактором издания «Экология России» Ольгой Стрелковой.

Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
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Май не порадовал жителей Нижнего Тагила свежим воздухом. Только 10 дней из 31-го оставались «чистыми», в остальные — выбросы в атмосфере превышали норму. К тому же почти весь месяц на территории города действовал режим НМУ, усиливая негативный эффект от вредных веществ. Собственные замеры воздуха проводили и надзорные ведомства. И если Роспотребнадзор обнаружил 61 превышение во взятых пробах, то Росприроднадзор не нашел ничего.

Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
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История с мусором в карьере рядом с поселком Новоасбест под Нижнем Тагилом закончилась ничем. И это несмотря на то, что природоохранная прокуратура вышла в суд с иском на 13,4 млн рублей к «Уралхимпласту». Ведомство посчитало, что отходы в карьере оказались после сноса одного из старых цехов предприятия. Однако суд усомнился в точности исследований, которые проводила прокуратура, и отклонил исковые требования. Апелляция в областном суде имела такой же результат.

Прокуратура не смогла доказать причастность УХП к мусору в карьере под Нижним Тагилом
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Ни один водоем в Свердловской области не был признан санврачами безопасным для купания. Исследования Роспотребнадзора что в 61,1% отобранных для исследований проб не соблюдены нормы санитарно-химических показателей, в 25,7% — микробиологических показателей, а в 9,7% — паразитологических показателей.

Опасными для купания признаны все пляжи в Свердловской области
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#Анна Григорьева#Выбросы#Замеры#Воздух#Водоемы#Итоги недели#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Новоасбест#Уралхимпласт
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