Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота в 2,5 раза. Это было 29 июня возле ж/д вокзала. По данным постов УГМС, 27 июня было превышение формальдегида в размере 1,04 ПДК, 28 и 29 июня — сероводорода в размере 1,1 ПДК. Все показатели фиксировались на станции, которая расположена на Сухоложском поселке.
Нередко компании, в том числе и промышленные, громко заявляют о своем вкладе в экологию — например, высадке деревьев, выпуске рыб в водоемы или опеке над краснокнижными животными. На обратной же стороне медали — выбросы в воздух, отравление рек и почвы стоками. Такое явление называется гринвошинг или «зеленый камуфляж». О нем TagilCity.ru поговорил с главным редактором издания «Экология России» Ольгой Стрелковой.
Май не порадовал жителей Нижнего Тагила свежим воздухом. Только 10 дней из 31-го оставались «чистыми», в остальные — выбросы в атмосфере превышали норму. К тому же почти весь месяц на территории города действовал режим НМУ, усиливая негативный эффект от вредных веществ. Собственные замеры воздуха проводили и надзорные ведомства. И если Роспотребнадзор обнаружил 61 превышение во взятых пробах, то Росприроднадзор не нашел ничего.
История с мусором в карьере рядом с поселком Новоасбест под Нижнем Тагилом закончилась ничем. И это несмотря на то, что природоохранная прокуратура вышла в суд с иском на 13,4 млн рублей к «Уралхимпласту». Ведомство посчитало, что отходы в карьере оказались после сноса одного из старых цехов предприятия. Однако суд усомнился в точности исследований, которые проводила прокуратура, и отклонил исковые требования. Апелляция в областном суде имела такой же результат.
Ни один водоем в Свердловской области не был признан санврачами безопасным для купания. Исследования Роспотребнадзора что в 61,1% отобранных для исследований проб не соблюдены нормы санитарно-химических показателей, в 25,7% — микробиологических показателей, а в 9,7% — паразитологических показателей.