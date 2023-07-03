История с мусором в карьере рядом с поселком Новоасбест под Нижнем Тагилом закончилась ничем. И это несмотря на то, что природоохранная прокуратура вышла в суд с иском на 13,4 млн рублей к «Уралхимпласту». Ведомство посчитало, что отходы в карьере оказались после сноса одного из старых цехов предприятия. Однако суд усомнился в точности исследований, которые проводила прокуратура, и отклонил исковые требования. Апелляция в областном суде имела такой же результат.