Надзорные ведомства проверяют ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле после жалоб на выбросы

В ходе последней проверки, которую надзорное ведомство проводило на комбинате в период с 28 апреля по 24 мая, инструментальные замеры и замеры ЦЛАТИ в расчетных точках превышений ПДК вредных веществ не зафиксировали. При этом майские исследования воздуха специалистами Роспотребнадзора в пяти точках на территории Нижнего Тагила показали 61 превышение выбросов.