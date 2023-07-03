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Надзорные ведомства проверяют ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле после жалоб на выбросы

3 июля 2023, 10:50
Фото: tagilcity.ru
Росприроднадзор и природоохранная прокуратура начали внеплановую проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле после многочисленных обращений жителей с жалобами на выбросы с предприятия.

В ходе проверки также будут сделаны замеры воздуха на наличие превышений вредных веществ в выбросах ЕВРАЗ НТМК.

Для отбора проб промышленных выбросов к проверке привлечены специалисты испытательного центра ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО». По результатам контрольных (надзорных) мероприятий будут приняты исчерпывающие меры в целях устранения выявленных нарушений природоохранного законодательства РФ, — сообщает Уральское управление Росприроднадзора.

Сообщение о проверке ведомство опубликовало 30 июня, а утром 3 июля тагильский эко-общественник Андрей Волегов сообщил TagilCity.ru о выбросе черного дыма с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.

Выброс дыма с ЕВРАЗ НТМК утром 3 июляВыброс дыма с ЕВРАЗ НТМК утром 3 июля
Выброс дыма с ЕВРАЗ НТМК утром 3 июля
Фото: Андрей Волегов

В ходе последней проверки, которую надзорное ведомство проводило на комбинате в период с 28 апреля по 24 мая, инструментальные замеры и замеры ЦЛАТИ в расчетных точках превышений ПДК вредных веществ не зафиксировали. При этом майские исследования воздуха специалистами Роспотребнадзора в пяти точках на территории Нижнего Тагила показали 61 превышение выбросов.

Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
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#Анна Григорьева#Росприроднадзор#Проверка#ЕВРАЗ НТМК#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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