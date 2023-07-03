tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Изображение материала

Необходимость второй волны мобилизации в России оценили в Госдуме

3 июля 2023, 10:51
Фото: 1MI
В Госдуме депутаты оценили необходимость проведения в России мобилизации на фоне ухода представителей частной копании «Вагнер» из зону СВО.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости проведения мобилизации в стране нет. Он сказал, что на фронте есть кем заменить вагнеровцев. Поэтому в ближайшем будущем такой необходимости просто нет.

Также он отметил, что нет угрозы снижения боевого потенциала России. По словам Андрей Картаполова, время мятежа бойцов «Вагнера» не было на фронте, а отражение ВСУ проходило успешно и без них.

В России была отменена незаконная мобилизация 15 тысяч человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Мерзлякова высказалась о второй волне частичной мобилизации в Свердловской областиБолее 18 тысяч обращений получила свердловский омбудсмен с начала мобилизацииСуд отказал в увольнении военному из Перми из-за неоконченной частичной мобилизации
#Елена Озерова#Мобилизация#Госдума#Депутаты#Оценка#СВО#Общество#Операция на Украине
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: гринвошинг, замеры от надзорников и провальный суд
Сегодня, 06:58
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня 12:11
Каким одномандатникам от ЕР в Екатеринбурге стоит уже начать работать на победу?
30 июня 12:28
Долги МУПа и взыскание убытков. Кто и почему судился в Свердловской области в мае
Сегодня, 06:23
Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раза во время замеров воздуха в Тагиле 3 июля
Сегодня, 05:31
В Нижнем Тагиле пользователи сети в шоке от приговора педофилу: ему дали 12 лет
Сегодня, 07:19