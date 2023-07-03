Необходимость второй волны мобилизации в России оценили в Госдуме

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости проведения мобилизации в стране нет. Он сказал, что на фронте есть кем заменить вагнеровцев. Поэтому в ближайшем будущем такой необходимости просто нет.
Также он отметил, что нет угрозы снижения боевого потенциала России. По словам Андрей Картаполова, время мятежа бойцов «Вагнера» не было на фронте, а отражение ВСУ проходило успешно и без них.