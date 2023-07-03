НМУ объявлены в Нижнем Тагиле с 3 по 7 июля

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
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Updated Сегодня, 18:14
Информация о неблагоприятных метеорологических условиях в Нижнем Тагиле с 20 часов понедельника 3 июля появилась на сайте УГМС. Метеорологи Свердловской области отмечают, что НМУ для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе Нижнего Тагила и всего региона сохранятся как минимум до вечера пятницы 7 июля.
Объявляются НМУ первой степени опасности, — заявлено на официальном сайте УГМС по Свердловской области.
Отметим, что во время действия режима НМУ предприятия Нижнего Тагила обязаны снижать объемы выбросов. Однако проверки надзорных органов выявили, что ЕВРАЗ НТМК не делал это в должном объеме, повышая нагрузку на здоровье тагильчан в период НМУ.
В результате многочисленных жалоб жителей Нижнего Тагила на ЕВРАЗ НТМК с внеплановой проверкой пришли природоохранная прокуратура и региональный Роспотребнадзор. Жалобы населения в режим НМУ являются поводом для проверяющих прийти на заводы вне установленных графиков проверок.