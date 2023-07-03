tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:12

Published Сегодня, 18:12

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

Изображение материала

НМУ объявлены в Нижнем Тагиле с 3 по 7 июля

3 июля 2023, 18:12
Фото: tagilcity.ru
С вечера 3 июля в Нижнем Тагиле вновь объявлены неблагоприятные метеорологические условия. Срок предупреждения определен до вечера 7 июля.

Информация о неблагоприятных метеорологических условиях в Нижнем Тагиле с 20 часов понедельника 3 июля появилась на сайте УГМС. Метеорологи Свердловской области отмечают, что НМУ для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе Нижнего Тагила и всего региона сохранятся как минимум до вечера пятницы 7 июля.

Объявляются НМУ первой степени опасности, — заявлено на официальном сайте УГМС по Свердловской области.

Отметим, что во время действия режима НМУ предприятия Нижнего Тагила обязаны снижать объемы выбросов. Однако проверки надзорных органов выявили, что ЕВРАЗ НТМК не делал это в должном объеме, повышая нагрузку на здоровье тагильчан в период НМУ.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
Узнать подробнее

В результате многочисленных жалоб жителей Нижнего Тагила на ЕВРАЗ НТМК с внеплановой проверкой пришли природоохранная прокуратура и региональный Роспотребнадзор. Жалобы населения в режим НМУ являются поводом для проверяющих прийти на заводы вне установленных графиков проверок.

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
Узнать подробнее
Читайте также:
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в маеНадзорные ведомства проверяют ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле после жалоб на выбросы55 нарушений за 6 лет: итоги проверок в агрокомплексе «Горноуральский» под ТагиломРоспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в маеИтоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и вред ЕВРАЗ НТМК во время НМУ
#Александра Логинова#Нижний Тагил#Выбросы#НМУ#ЕВРАЗ НТМК#Росприроднадзор#УГМС#Природоохранная прокуратура#Проверка#Прокурорская проверка#Экология#Эксклюзив#Свердловская область
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: гринвошинг, замеры от надзорников и провальный суд
Сегодня, 06:58
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня 12:11
Каким одномандатникам от ЕР в Екатеринбурге стоит уже начать работать на победу?
30 июня 12:28
Долги МУПа и взыскание убытков. Кто и почему судился в Свердловской области в мае
Сегодня, 06:23
Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раза во время замеров воздуха в Тагиле 3 июля
Сегодня, 05:31
В Нижнем Тагиле пользователи сети в шоке от приговора педофилу: ему дали 12 лет
Сегодня, 07:19