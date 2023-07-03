НМУ объявлены в Нижнем Тагиле с 3 по 7 июля

Информация о неблагоприятных метеорологических условиях в Нижнем Тагиле с 20 часов понедельника 3 июля появилась на сайте УГМС. Метеорологи Свердловской области отмечают, что НМУ для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе Нижнего Тагила и всего региона сохранятся как минимум до вечера пятницы 7 июля.