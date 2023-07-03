Новые лавочки появились вдоль пешеходной тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Автомобильная дорога на Исинском тракте и туристическая тропа для пешеходов вдоль него были отремонтированы в прошлом году. Этим летом возле прогулочной дорожки появилось несколько деревянных лавочек. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал депутат ЗакСо Свердловской области Владимир Рощупкин.
Напомним, в этом году отремонтируют памятный знак «Европа-Азия» на въезде в Нижний Тагил. Помимо реконструкции самого обелиска, проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Строители заменят асфальтобетонное покрытие площадки, установят скамейки и урны, а также восстановят газоны.