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Новые лавочки появились вдоль пешеходной тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле

3 июля 2023, 12:25
Владимир Рощупкин
Вдоль отремонтированной пешеходной дорожки по Исинскому тракту в Нижнем Тагиле появились новые объекты благоустройства — деревянные лавочки.

Автомобильная дорога на Исинском тракте и туристическая тропа для пешеходов вдоль него были отремонтированы в прошлом году. Этим летом возле прогулочной дорожки появилось несколько деревянных лавочек. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал депутат ЗакСо Свердловской области Владимир Рощупкин.

Лавочки вдоль Исинского трактаЛавочки вдоль Исинского тракта
Лавочки вдоль Исинского трактаЛавочки вдоль Исинского тракта
Лавочки вдоль Исинского трактаЛавочки вдоль Исинского тракта
Лавочки вдоль Исинского тракта
Фото: Владимир Рощупкин

Напомним, в этом году отремонтируют памятный знак «Европа-Азия» на въезде в Нижний Тагил. Помимо реконструкции самого обелиска, проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Строители заменят асфальтобетонное покрытие площадки, установят скамейки и урны, а также восстановят газоны.

Под Нижним Тагилом отремонтируют памятный знак «Европа — Азия»
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#Анна Григорьева#Благоустройство#Исинский тракт#Лавочки#Пешеходная дорожка#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил
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