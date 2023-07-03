Новым депутатом заксобрания в Свердловской области станет Станислав Блохин

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Блохину был передан мандат КПРФ, от которого отказался свердловский депутат Николай Коробейников, недавно подавший в отставку по «семейным обстоятельствам», пишет «Коммерсант».
Решение примут по результатам бюро облкома после освобождения мандата, которое пройдет 4 июля 2023 года, рассказал секретарь областного отделения КПРФ Александр Ивачев.
Напомним, в июне 2023 года пост советника главы Свердловской области занял бывший мэр Алапаевска Сайгид Билалов.