tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Изображение материала

Новым депутатом заксобрания в Свердловской области станет Станислав Блохин

3 июля 2023, 15:03
Фото: 1MI
На должность нового депутата заксобрания в Свердловской области назначен вице-президент строительной компании «Маяк» Станислав Блохин.

Блохину был передан мандат КПРФ, от которого отказался свердловский депутат Николай Коробейников, недавно подавший в отставку по «семейным обстоятельствам», пишет «Коммерсант».

Решение примут по результатам бюро облкома после освобождения мандата, которое пройдет 4 июля 2023 года, рассказал секретарь областного отделения КПРФ Александр Ивачев.

Напомним, в июне 2023 года пост советника главы Свердловской области занял бывший мэр Алапаевска Сайгид Билалов.

Новым советником губернатора Свердловской области стал экс-мэр Алапаевска
Узнать подробнее
Читайте также:
Старейший депутат Свердловской области покидает постСпасатель Андрей Вилисов возглавил поисково-спасательную службу в Нижнем ТагилеДиректор Березовского лесничества стал главой Уральской базы авиалесоохраны
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Назначение#Должность#Депутат#Заксобрание#Мандат#Политика#Пост
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: гринвошинг, замеры от надзорников и провальный суд
Сегодня, 06:58
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня 12:11
Каким одномандатникам от ЕР в Екатеринбурге стоит уже начать работать на победу?
30 июня 12:28
Долги МУПа и взыскание убытков. Кто и почему судился в Свердловской области в мае
Сегодня, 06:23
Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раза во время замеров воздуха в Тагиле 3 июля
Сегодня, 05:31
В Нижнем Тагиле пользователи сети в шоке от приговора педофилу: ему дали 12 лет
Сегодня, 07:19