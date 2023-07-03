Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга призналась в мошенничестве с выплатами

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Женщина созналась, что получала алименты за уже мертвого ребенка. Об этом рассказала ее адвокат Жанна Калегина, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что женщина настаивает, что она не убивала мальчика и говорит, что он погиб в результате несчастного случая. Тот факт, что она продолжала получать алименты, она объясняет тем, что боялась за судьбу остальных детей — боялась что их отберут, потому и скрывала смерть Далера.
Адвокат Наумовой настаивает, что ее подзащитная не опасна для общества, и просит перевести ее под домашний арест. Опекуншу обвиняют в убийстве, истязаниях и мошенничестве. Ход дела находится на особом контроле.