tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Изображение материала

Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга призналась в мошенничестве с выплатами

3 июля 2023, 13:07
Фото: Midjourney
В мошенничестве призналась Вероника Наумова, опекун 6-летнего умершего мальчика Далера. Женщина является единственным подозреваемым в уголовном деле об убийстве ребенка.

Женщина созналась, что получала алименты за уже мертвого ребенка. Об этом рассказала ее адвокат Жанна Калегина, пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что женщина настаивает, что она не убивала мальчика и говорит, что он погиб в результате несчастного случая. Тот факт, что она продолжала получать алименты, она объясняет тем, что боялась за судьбу остальных детей — боялась что их отберут, потому и скрывала смерть Далера.

Адвокат Наумовой настаивает, что ее подзащитная не опасна для общества, и просит перевести ее под домашний арест. Опекуншу обвиняют в убийстве, истязаниях и мошенничестве. Ход дела находится на особом контроле.

Защита обжаловала арест опекунши 6-летнего Далера в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
«К нему есть серьезные вопросы»: муж опекунши Далера опрошен в ЕкатеринбургеМошенники собирают деньги якобы на похороны 6-летнего Далера из ЕкатеринбургаХозяйка съемного дома семьи 6-летнего Далера из Екатеринбурга рассказала о жильцах
#Екатеринбург#Елена Озерова#Мошенничество#Выплаты#Алименты#Опекунство#Уголовное дело#Суд#Криминал#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: гринвошинг, замеры от надзорников и провальный суд
Сегодня, 06:58
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня 12:11
Каким одномандатникам от ЕР в Екатеринбурге стоит уже начать работать на победу?
30 июня 12:28
Долги МУПа и взыскание убытков. Кто и почему судился в Свердловской области в мае
Сегодня, 06:23
Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раза во время замеров воздуха в Тагиле 3 июля
Сегодня, 05:31
В Нижнем Тагиле пользователи сети в шоке от приговора педофилу: ему дали 12 лет
Сегодня, 07:19