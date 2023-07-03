Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга призналась в мошенничестве с выплатами

Известно, что женщина настаивает, что она не убивала мальчика и говорит, что он погиб в результате несчастного случая. Тот факт, что она продолжала получать алименты, она объясняет тем, что боялась за судьбу остальных детей — боялась что их отберут, потому и скрывала смерть Далера.