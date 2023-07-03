Опекун умершего 6-летнего Далера призналась в мошенничестве при получении выплат. Вероника Наумова сказала, что действительно получала алименты на содержание ребенка, когда он уже был мертв. А его гибель она скрывала якобы из-за того, что боялась изъятия у нее остальных детей. Вину в убийстве она отрицает и настаивает, что мальчик погиб в результате несчастного случая.