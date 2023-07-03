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Опекун Далера призналась в мошенничестве, а тагильчане недовольны приговором педофилу

3 июля 2023, 14:42
Фото: Midjourney
Опекун 6-летнего Далера призналась в мошенничестве, а жители Нижнего Тагила недовольны приговором педофилу. Рассказываем о самых резонансных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 3 июля.

Опекун умершего 6-летнего Далера призналась в мошенничестве при получении выплат. Вероника Наумова сказала, что действительно получала алименты на содержание ребенка, когда он уже был мертв. А его гибель она скрывала якобы из-за того, что боялась изъятия у нее остальных детей. Вину в убийстве она отрицает и настаивает, что мальчик погиб в результате несчастного случая.

Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга призналась в мошенничестве с выплатами
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Приговором, вынесенном педофилу, остались недовольны некоторые пользователи соцсетей в Нижнем Тагиле. Виновнику назначили 12 лет колонии строгого режима за изнасилование мальчика. Ранее он обвинялся по аналогичным статьям. Тагильчане негодуют из-за слишком малого, на их взгляд, срока, и считают, что, освободившись, он продолжит совершать преступления.

В Нижнем Тагиле пользователи сети в шоке от приговора педофилу: ему дали 12 лет
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Тагильчане пожаловались на подростков на Вагонке, которые закидывали камнями утят в водоеме. Когда хулиганов стали снимать на камеру, они поспешили уйти.

Подростки закидывали камнями уток на Вагонке в Нижнем Тагиле
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Жители поселка Первомайский возмутились поведением автовладельцев, которые заезжают в местный парк. Они утверждают, что автолюбители на машинах ломают деревья, а на дорожках остаются следы от колес.

Заезжающие в парк поселка Первомайский автомобили ломают деревья и портят дорожки
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Итоги замеров воздуха двух надзорных ведомств в мае получились противоположными, а природоохранная прокуратура не смогла взыскать 13,4 млн рублей с УХП за мусор. Собрали подборку главных эко-событий недели.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: гринвошинг, замеры от надзорников и провальный суд
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Итоги недели в Нижнем Тагиле: гринвошинг, замеры от надзорников и провальный суд
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