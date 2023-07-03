Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Опекун умершего 6-летнего Далера призналась в мошенничестве при получении выплат. Вероника Наумова сказала, что действительно получала алименты на содержание ребенка, когда он уже был мертв. А его гибель она скрывала якобы из-за того, что боялась изъятия у нее остальных детей. Вину в убийстве она отрицает и настаивает, что мальчик погиб в результате несчастного случая.
Приговором, вынесенном педофилу, остались недовольны некоторые пользователи соцсетей в Нижнем Тагиле. Виновнику назначили 12 лет колонии строгого режима за изнасилование мальчика. Ранее он обвинялся по аналогичным статьям. Тагильчане негодуют из-за слишком малого, на их взгляд, срока, и считают, что, освободившись, он продолжит совершать преступления.
Тагильчане пожаловались на подростков на Вагонке, которые закидывали камнями утят в водоеме. Когда хулиганов стали снимать на камеру, они поспешили уйти.
Жители поселка Первомайский возмутились поведением автовладельцев, которые заезжают в местный парк. Они утверждают, что автолюбители на машинах ломают деревья, а на дорожках остаются следы от колес.
Итоги замеров воздуха двух надзорных ведомств в мае получились противоположными, а природоохранная прокуратура не смогла взыскать 13,4 млн рублей с УХП за мусор. Собрали подборку главных эко-событий недели.